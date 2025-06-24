嘉義縣天然災害防災演練　打造災防韌性城市

軍聞社／記者吳柏融嘉義24日電

因應極端氣候所帶來的豪雨災害風險，嘉義縣政府今（24）日於竹崎鄉辦理「114年嘉義縣土石流暨大規模崩塌災害防救實兵演練」，模擬強降雨引發山區土石流、鐵路交通中斷及大量人員受困等多重災情，整合中央與地方政府各部門、民間社福團體及自主防災社區力量，展現全方位災防應變能量。

演練由嘉義縣政府水利處主導，結合農業部、嘉義縣消防局及衛生局等橫向單位聯繫，分別實施「黃紅警戒防災運作」、「河岸救生」、「森林鐵路火車翻覆」、「前進指揮所成立」、「受困搜救與檢傷」、「大量傷患處置」及「收容場所運作」等7項情境演練，全面驗證災防應變整備、通報協調、跨機關合作與資源調度等機制。

在「竹崎鄉緞繻村黃紅警戒防災演練」中，自主防災社區啟動預警與疏散程序，針對不願撤離民眾，由警消協力進行強制疏散，展現地方應變主動性；而於「牛稠溪河岸救援」中，消防單位出動舟艇與拋繩槍進行水域救生，並同步於下游架設攔截索，強化水域意外應處能量。

隨後，則模擬阿里山森林鐵路因落石及樹木倒塌，導致列車翻覆，嘉義縣政府災害應變中心立即成立前進指揮所，並透過檢傷分類，有效處理現場30名乘客的初期救護與後送作業；衛生局同步啟動大量傷病患應變機制，連結各急救責任醫院與衛福部通報系統，落實「分流、分級、分送」處置原則。

此外，社會局於竹崎高中設置緊急收容所，結合慈濟等民間團體，提供民生物資與心理關懷；演練也設置防疫通報機制，強化疫情下避難場所的感控措施與後送作業。 嘉義縣翁縣長表示，透過與各機關聯合演練，提升第一線救災人員實務能力，也藉由高擬真情境，驗證「整備先於災難、應變快於變局」的救災核心精神，實踐韌性城市、守護家園的決心。