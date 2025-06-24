　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

嘉義縣天然災害防災演練　打造災防韌性城市

軍聞社／記者吳柏融嘉義24日電

因應極端氣候所帶來的豪雨災害風險，嘉義縣政府今（24）日於竹崎鄉辦理「114年嘉義縣土石流暨大規模崩塌災害防救實兵演練」，模擬強降雨引發山區土石流、鐵路交通中斷及大量人員受困等多重災情，整合中央與地方政府各部門、民間社福團體及自主防災社區力量，展現全方位災防應變能量。

演練由嘉義縣政府水利處主導，結合農業部、嘉義縣消防局及衛生局等橫向單位聯繫，分別實施「黃紅警戒防災運作」、「河岸救生」、「森林鐵路火車翻覆」、「前進指揮所成立」、「受困搜救與檢傷」、「大量傷患處置」及「收容場所運作」等7項情境演練，全面驗證災防應變整備、通報協調、跨機關合作與資源調度等機制。

在「竹崎鄉緞繻村黃紅警戒防災演練」中，自主防災社區啟動預警與疏散程序，針對不願撤離民眾，由警消協力進行強制疏散，展現地方應變主動性；而於「牛稠溪河岸救援」中，消防單位出動舟艇與拋繩槍進行水域救生，並同步於下游架設攔截索，強化水域意外應處能量。

隨後，則模擬阿里山森林鐵路因落石及樹木倒塌，導致列車翻覆，嘉義縣政府災害應變中心立即成立前進指揮所，並透過檢傷分類，有效處理現場30名乘客的初期救護與後送作業；衛生局同步啟動大量傷病患應變機制，連結各急救責任醫院與衛福部通報系統，落實「分流、分級、分送」處置原則。

此外，社會局於竹崎高中設置緊急收容所，結合慈濟等民間團體，提供民生物資與心理關懷；演練也設置防疫通報機制，強化疫情下避難場所的感控措施與後送作業。 　嘉義縣翁縣長表示，透過與各機關聯合演練，提升第一線救災人員實務能力，也藉由高擬真情境，驗證「整備先於災難、應變快於變局」的救災核心精神，實踐韌性城市、守護家園的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰痛失毛小孩！「休息室崩潰大哭」急改班機回台
快訊／林柏宏捲父親財務糾紛　首發聲回應
4款iPhone 17最新模型機曝光！
李正皓遭賓士男噴辣椒水　3嫌湊不出保金
澎湖海產店老闆要求尹到怡「回饋」　女主持人轟：這是性騷擾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

嘉義縣天然災害防災演練　打造災防韌性城市

每分鐘射速2萬發！　2230近防炮攔截5馬赫高超音速導彈

守護國安第一線　政府各類執勤犬擁有專屬保單

實彈操演幕後功臣　澎湖聯保廠靶船製作小組精準分工

美軍史上最大B-2打擊出動　首次用「巨型鑽地彈」直衝伊朗核基地

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【泰格與雪兒】我的好室友

【緊張到當機】拜別父母時新郎太緊張詞窮直接忘記要講什麼

嘉義縣天然災害防災演練　打造災防韌性城市

每分鐘射速2萬發！　2230近防炮攔截5馬赫高超音速導彈

守護國安第一線　政府各類執勤犬擁有專屬保單

實彈操演幕後功臣　澎湖聯保廠靶船製作小組精準分工

美軍史上最大B-2打擊出動　首次用「巨型鑽地彈」直衝伊朗核基地

新北台64線小貨車爆胎翻覆「碎冰撒一地」　24歲男駕駛輕傷

洗衣店金孫張瑞夫熱衷獨旅　跟女友分開旅行也沒關係

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

快訊／林柏宏遭叔伯逼面對父債！　首發聲明認「從成年後扛家計償還多筆債務」

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨轟：一邊大罷免一邊全台團結

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

蕭敬騰痛失毛小孩嘎比！與Summer「休息室崩潰大哭」急改班機回台

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

漫威男星中邪傻笑狂奔！「王」黃凱旋渾身浴血　《凶器》詭異行徑引熱議

【氣到開罵】寶寶被關電視→怒瞪老爸碎唸氣炸！

軍武熱門新聞

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

政府執勤犬全面納保強化照護

鎮疆操演實彈射擊幕後功臣曝光　

殲-35上艦彈射　解放軍三航艦到來！

中國最新雷達將震撼亮相珠海航展

越野車豪華裝四面相控陣反無人機

美史上最大B-2打擊　首用巨型鑽地彈

殲-35A出口每架不到1億美元？

殲-35最新照片秀出起落架雙輪胎

殲-36問世宣告轟-20沒戲唱？

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉

嘉義縣打造災防韌性城市

揭秘美國女飛行員如何「空中如廁」？

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

更多熱門

相關新聞

軍聞社副主任共諜案　二審減為5年4月

軍聞社副主任共諜案　二審減為5年4月

國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉，在服役期間被大陸情報單位吸收後，試圖在軍中發展共諜組織。全案爆發後，檢方對他提起公訴，一審法院重批他「叛國」，判刑5年6月。全案再上訴，高等法院二審認為他犯下「貪污」、「發展共諜組織未遂」兩罪，改處有期徒刑5年4月。可上訴。

政府執勤犬全面納保強化照護

政府執勤犬全面納保強化照護

鎮疆操演實彈射擊幕後功臣曝光　

鎮疆操演實彈射擊幕後功臣曝光　

機步234旅戰備偵巡強化部隊應變

機步234旅戰備偵巡強化部隊應變

澎防部鎮疆操演砲火滅敵岸邊滲透

澎防部鎮疆操演砲火滅敵岸邊滲透

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

疑似天殘生前Line對話曝光

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面