守護國安第一線　政府各類執勤犬擁有專屬保單

軍聞社／記者陳彥樺臺北23日電

為強化政府部門執勤犬健康與福利保障，農業部攜手國內產物保險公司，推出全臺首張針對執勤犬設計的「專屬保險」，並自114年3月底起正式上路，涵蓋全國現役執勤犬計292隻，開創政府部門動物保障政策新典範。

目前政府部門所屬執勤犬種類多元，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬與偵搜犬等，廣泛運用於邊境防疫、查緝毒品、災難搜救、治安巡維護等高風險工作，擔任守護國家安全的重要角色。為健全執勤犬照護制度，農業部首度結合民間資源，協調保險公司量身打造「執勤犬專屬保單」，提供在服役期間醫療保障，包含門診、住院及手術費用，並納入災害事故等項目之保險給付，提升執勤犬醫療照護品質，符合高風險任務需求。

此外，為落實政策推動，農業部亦修正「政府部門執勤犬照護管理規則」，增訂執勤犬強制納保制度，同步推動「政府部門執勤犬健康福祉永續專案」，導入ESG媒合平台「ESG STORE」，促進保險業者參與，共同推動公私協力模式永續發展。

農業部強調，藉由政策創新與社會溝通並行，透過強化政策可見度，讓社會大眾理解執勤犬貢獻與重要性，展現政府守護動物福祉的決心，期能樹立跨部會合作與民間參與之良好典範。