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實彈操演幕後功臣　澎湖聯保廠靶船製作小組精準分工

軍聞社／記者蔡枋澐臺北22日電

「後勤能量不僅是軍隊戰力的泉源，更是攸關作戰成敗的關鍵。」澎湖乙型聯合保修廠，除肩負第一作戰區的各式通用裝備妥善及修護外，他們也運用自身的專業職能，協助執行操演靶船製作，有效提升防區訓練效能，提升整體防衛作戰能量。

在澎湖防區進行的鎮疆操演中，各式武器會對海上目標區進行實彈射擊，其中戰車砲及標槍飛彈，會由澎湖聯保廠編組具備相關專長的官兵製作靶船，除能在操演進行中協助射手瞄準，亦能檢驗射擊精準度，評估成果。

澎湖聯保廠官兵於射擊任務前3至4週的時間，靶船製作小組便會展開前置作業，過程涵蓋任務分工、材料選定、鐵角裁切、水管製作、框架焊接、木板鑽孔等環節，缺一不可，在每個部件完成後再進行組裝，完成最終成品。

▼在碼頭邊完成組裝的戰車靶船。

▲▼在碼頭邊完成組裝的戰車靶船。（圖／軍聞社）

由於靶船體積龐大，聯保廠靶船製作小組會在操演開始前，將製作好的靶船部件及焊接工具運送到碼頭，實施組裝作業，完成後再運用3.5噸載重車吊桿將靶船吊放到海中，並由簽署合約的船家廠商，將靶船拖至射擊海域，實施拋錨作業，完成射擊目標區的設置任務。

澎湖聯保廠陳士督長指出，為了確保靶船的穩固與浮力，需將角鐵依照規格切割，再以電焊組成框架，同時在木板鑽孔減少風阻、加強穩定性，才足以對抗澎湖海域強勁風勢與海浪的挑戰；此外，由於標槍飛彈屬於紅外線導引，在製作靶船時必須考慮到熱源的加裝，以利射手及飛彈的追瞄、擊打。

澎湖聯保廠廠長潘中校表示，聯保廠在鎮疆操演中，除負責參演裝備妥善狀況外，同時也要驗證保修單位的裝備修製及靶船製作成效，透過各項任務，除考驗官兵溝通與協調能力，同時也驗證平時專業後勤技術，未來會持續協同第一線作戰部隊，共同為保衛家園付出心力。

標槍飛彈用靶船，內部設有熱源裝置，以利飛彈追瞄。

▲▼標槍飛彈用靶船，內部設有熱源裝置，以利飛彈追瞄。（圖／軍聞社）

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