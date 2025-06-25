賴條列5大國安統戰威脅　陸國台辦：行分裂之實的台獨自白

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，昨24日進行第二講「團結」，條列台灣所面臨的「五大國安統戰威脅」，首先是大陸對國家主權的威脅，文攻武嚇，用2758號決議文封鎖台灣的國際空間。針對賴清德的兩岸論述，大陸國台辦今（25）日指出，「賴清德24日的講話是行『分裂』之實的『台獨』自白，為強化『台獨』認同大肆鼓譟。」並且呼籲廣大台灣民眾識破賴清德當局的虛偽面目和拙劣伎倆。

朱鳳蓮表示，賴清德在講話中重彈「台獨」舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇台灣社會撕裂，營造「反中抗中」社會氛圍，為其打壓在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢。

朱鳳蓮進一步指出，賴清德再次炒作兩岸「互不隸屬」等「新兩國論」，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張；肆意抹黑兩岸交流合作，把民眾對和平穩定的期盼、大陸對同胞的善意誠意污蔑為「統戰滲透威脅」，極力操弄「抗中保台」，煽動升高兩岸對立。台灣民眾對此不認同、不買帳。

朱鳳蓮指出，「儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變。『台獨』是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。」

朱鳳蓮強調，只有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。

最後，她說，希望廣大台灣同胞識破賴清德當局的虛偽面目和拙劣伎倆，同我們一道反對「台獨」分裂圖謀，共創國家統一、民族復興的光榮偉業。

▲總統賴清德開展「團結國家十講」。（圖／記者李毓康攝）

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，昨天24日前進桃園市客家青年會進行第二講「團結」。他在演說中條列五大國安統戰威脅，其中針對國家認同威脅部分，中國都會要求台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國，他則重提祖國論。

賴清德還指出，中華民國派「反共」，台灣派「護台」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派，「反共加護台」自然可以推動國家進步，也可以反併吞，「中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是今天台灣主流民意，也是台灣的最大公約數」。