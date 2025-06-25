川普促以伊停火　獲提名角逐「諾貝爾和平獎」！烏克蘭卻怒撤提名

▲ 川普因斡旋以伊停火獲提名諾貝爾和平獎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普因斡旋以伊停火，獲共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）提名角逐諾貝爾和平獎，盛讚他對於阻止伊朗獲得核武扮演歷史性角色。但此前曾提名川普的烏克蘭議員卻宣布撤回提名，批評他對俄烏戰爭無作為，轉而將焦點全投向中東。

根據《福斯新聞》，卡特致信諾貝爾和平獎委員會，信中大讚川普對於「終結以伊武裝衝突及防止全球最大恐怖主義國家獲取地球上最致命武器」方面發揮非凡的歷史性作用。

卡特指出，川普在此次危機中展現的領導力符合諾貝爾和平獎所表彰的追求和平、防止戰爭與促進國際和諧等理想，他促成的停火協議原先被視為「不可能的任務」，其大膽果斷的行動展現難得的勇氣與清晰判斷。

然而，烏克蘭議會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）宣布於23日撤回他去年11月對川普的提名，24日向《新聞周刊》直言，對川普及他確保俄烏停火的能力「完全失去信心與信念」。

川普1月重返白宮時曾承諾24小時內結束俄烏衝突，但迄今毫無進展。梅列日科痛批川普對基輔近日遭受大規模攻擊幾乎毫無反應，選擇「姑息」俄羅斯，且遲遲不對俄國施加制裁。