俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

▲俄羅斯近期數周加強對烏克蘭各地城市的空襲，發射大量飛彈、無人機等。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗爆發12日戰爭之際，俄羅斯仍持續攻打烏克蘭，本周還曾一夜派出352架無人機、發射多枚飛彈，主要鎖定基輔地區攻擊，造成傷亡。此前，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經下令盡快組建部署無人機部隊。

BBC、塔斯社報導，俄羅斯近期數周加強對烏克蘭各地城市的空襲，發射大量飛彈、無人機等，目的在摧毀烏克蘭防空系統。就在23日這天，俄羅斯飛彈與無人機攻擊基輔地區，住宅區、醫療機構、體育設施都遇襲，造成至少9人死亡，多人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基還稱，學校也淪為被攻擊的目標，且幾乎完全被摧毀。

▲俄羅斯本周曾一夜派出352架無人機、發射16枚飛彈，主要鎖定基輔地區攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

33歲基輔居民曼庫塔（Valeriy Mankuta）透露，他所居住的大樓遭飛彈擊中之後，在瓦礫堆中醒來，設法從窗戶爬出逃離現場，「當時我身上被磚塊壓住，嘴裡也卡著東西，簡直就像是身處地獄」。另名居民馬沙夫斯卡（Natalia Marshavska）則稱，當時有聽到無人機在大樓附近空中飛行的聲音，隨後發生爆炸，爆炸衝擊力把她整個人甩飛到房間另一側，窗戶被震碎、到處都是煙塵，「真的太可怕了」。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示，烏軍將會加強對俄羅斯的軍事打擊力道。

此前，普丁下令盡快組建部署無人機部隊。6月12日，普丁在討論新國家武器計畫的會議提到，「我們目前正組建無人機部隊，視其為軍中的獨立兵種，應儘速建成並投入部署」，對抗各類型無人載具需要新的戰法以及非常規的解決方案，新的國防武器計畫應著眼於打造全方位防空系統，無論面對何種型態的空中威脅，都能在各種情況下穩定運作並加以攔截。

▼普丁6月下令盡快組建部署無人機部隊。（圖／路透）