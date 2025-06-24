台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

▲台鐵洗車作業後因人為疏失發生接地事件，出現爆炸聲。圖非該事件列車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵繼19日七堵機務段車庫內發生「閃爆事件」後，今（24日）新竹站也發生「閃爆」並傳出爆炸聲，這已是6天內第2起。台鐵公司證實，因列車洗車作業後，監洗人員未依規定取下接地桿，導致發生電壓接地事件，後續將究責懲處並加強訓練。

台鐵又發生閃爆事件，台鐵說明，今日上午約8時48分，南新竹分駐所因柴油客車洗車作業結束後，監洗人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定，取下接地桿即辦理送電動作，致發生電車線電壓接地事件。

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針對該起人為疏失事件，台鐵公司指出，新竹機務段立即召開檢討會議，釐清責任與懲處，主管人員未善盡督導責任，亦將究責。為避免類似事件再次發生，已要求主管人員除加強內部教育訓練外，亦須增加現場走動巡視，確實落實作業安全。

台鐵6天前也發生類似事件，19日七堵機務段車庫內車輛維修作業完成後，台鐵人員未依SOP標準作業程序，僅取下南端接地桿，卻遺忘北端仍有接地桿未取下，即辦理送電，導致發生高壓電接地事件，台鐵事後全面檢討和檢視作業流程、肇因，要求加強訓練、落實SOP，人為疏失也將釐清責任與懲處，督導主管併同究責。