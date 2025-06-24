　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

▲▼台鐵EMU3000型大量投入清明疏運。（圖／台鐵）

▲台鐵洗車作業後因人為疏失發生接地事件，出現爆炸聲。圖非該事件列車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵繼19日七堵機務段車庫內發生「閃爆事件」後，今（24日）新竹站也發生「閃爆」並傳出爆炸聲，這已是6天內第2起。台鐵公司證實，因列車洗車作業後，監洗人員未依規定取下接地桿，導致發生電壓接地事件，後續將究責懲處並加強訓練。

台鐵又發生閃爆事件，台鐵說明，今日上午約8時48分，南新竹分駐所因柴油客車洗車作業結束後，監洗人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定，取下接地桿即辦理送電動作，致發生電車線電壓接地事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對該起人為疏失事件，台鐵公司指出，新竹機務段立即召開檢討會議，釐清責任與懲處，主管人員未善盡督導責任，亦將究責。為避免類似事件再次發生，已要求主管人員除加強內部教育訓練外，亦須增加現場走動巡視，確實落實作業安全。

台鐵6天前也發生類似事件，19日七堵機務段車庫內車輛維修作業完成後，台鐵人員未依SOP標準作業程序，僅取下南端接地桿，卻遺忘北端仍有接地桿未取下，即辦理送電，導致發生高壓電接地事件，台鐵事後全面檢討和檢視作業流程、肇因，要求加強訓練、落實SOP，人為疏失也將釐清責任與懲處，督導主管併同究責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰痛失毛小孩！「休息室崩潰大哭」急改班機回台
快訊／林柏宏捲父親財務糾紛　首發聲回應
4款iPhone 17最新模型機曝光！
李正皓遭賓士男噴辣椒水　3嫌湊不出保金
澎湖海產店老闆要求尹到怡「回饋」　女主持人轟：這是性騷擾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

霸凌逼轉學又「網路抹黑」加害者拿校長獎畢業　校方：小過已消除

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」：每天1杯少2800萬隻

男友高職畢業　妹子苦讀碩士「列4差異」喊分：別交學歷太低的

「台灣人行道忽高忽低」！外國網紅驚呼：我沒辦法在這活下來

曝賀瓏4月中曾慌問命理「剛接觸1女」　簡少年：建議保持單身

長輩禁開冷氣「小朋友會感冒」　爸媽超苦惱！醫師秒破盲點

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【泰格與雪兒】我的好室友

【緊張到當機】拜別父母時新郎太緊張詞窮直接忘記要講什麼

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

霸凌逼轉學又「網路抹黑」加害者拿校長獎畢業　校方：小過已消除

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔、壞喵與毛喵超Q

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」：每天1杯少2800萬隻

男友高職畢業　妹子苦讀碩士「列4差異」喊分：別交學歷太低的

「台灣人行道忽高忽低」！外國網紅驚呼：我沒辦法在這活下來

曝賀瓏4月中曾慌問命理「剛接觸1女」　簡少年：建議保持單身

長輩禁開冷氣「小朋友會感冒」　爸媽超苦惱！醫師秒破盲點

新北台64線小貨車爆胎翻覆「碎冰撒一地」　24歲男駕駛輕傷

洗衣店金孫張瑞夫熱衷獨旅　跟女友分開旅行也沒關係

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

快訊／林柏宏遭叔伯逼面對父債！　首發聲明認「從成年後扛家計償還多筆債務」

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨轟：一邊大罷免一邊全台團結

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

蕭敬騰痛失毛小孩嘎比！與Summer「休息室崩潰大哭」急改班機回台

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

漫威男星中邪傻笑狂奔！「王」黃凱旋渾身浴血　《凶器》詭異行徑引熱議

【緊張到當機】拜別父母時新郎太緊張詞窮直接忘記要講什麼

生活熱門新聞

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

Joeman半年前給賀瓏「神秘錦囊」：我會來救你

快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

7月要來了！　4生肖得防災

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

雨神要來了！　停留4天

大東夜市真的變了！在地人揭致命傷「以後不會去了」

「奇美家電」開第一槍！刪除與賀瓏合作貼文

快訊／大雷雨轟新北！國家警報響　防冰雹、9級強陣風

簡少年曝賀瓏4月中曾慌問命理「剛接觸1女」

下周可能有颱風　侵台機率曝

更多熱門

相關新聞

高雄港首排「資深景觀宅」　管委會遭控擅自切削樑柱

高雄港首排「資深景觀宅」　管委會遭控擅自切削樑柱

亞灣擁有高雄港景觀，景觀宅身價非凡。位於高雄市海邊路海景第一排、屋齡38年的「觀海大廈」，住戶指控管委會擅自將地下室樑柱切削、鑽孔，憂心恐造成大樓倒塌。該社區今年無成交紀錄，去年曾創下單價35萬元的成交新高價。

南港站月台警示燈破裂「旅客濺血」　台鐵道歉：全額負擔醫療費

南港站月台警示燈破裂「旅客濺血」　台鐵道歉：全額負擔醫療費

伊朗欲關閉荷姆茲海峽 陸模糊表態：呼籲國際社會推動衝突降級

伊朗欲關閉荷姆茲海峽 陸模糊表態：呼籲國際社會推動衝突降級

「座位有蛇」致列車延誤　台鐵：貓狗等7類動物才可有條件上車

「座位有蛇」致列車延誤　台鐵：貓狗等7類動物才可有條件上車

金門2車擦撞　車頭全毀畫面曝

金門2車擦撞　車頭全毀畫面曝

關鍵字：

台鐵新竹站閃爆洗車接地疏失安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

疑似天殘生前Line對話曝光

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面