南港站月台警示燈破裂「旅客濺血」　台鐵道歉：全額負擔醫療費

▲有旅客在台鐵南港站踩進破裂的列車接近警示燈蓋，濺血送醫。（圖／翻攝爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

台鐵月台藏危機，今(24日)一名旅客前往台鐵南港站搭車時，不小心踩進月台破裂的列車接近警示燈蓋裡，當場濺血，緊急送醫，連縫好幾針，影響後續一段時間無法工作，打算向台鐵求償。台鐵則道歉強調將全額負擔醫療費外，受損設備也已修復。

有民眾在臉書「爆料公社」爆料，指今天早上在南港火車站月台下車時，因為人潮眾多、視線不清，整隻腳不小心陷入一個已經破裂的燈泡蓋裡，當場傷口噴血，狀況非常嚴重。

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該旅客事後送往忠孝聯合醫院治療，受害旅客在臉書上指出，醫生告知傷口非常深，縫了很多針，明確告知他接下來會有一段時間無法工作，詢問能不能向台鐵求償，需要準備哪些資料或證據，因為這次意外對他造成很大的身體與工作影響。

▲有旅客在台鐵南港站踩進破裂的列車接近警示燈蓋，濺血送醫。（圖／翻攝爆料公社）

對此，台鐵公司表示，對於南港站月台設施破損導致旅客受傷，台鐵公司深感抱歉，除於第一時間通知救護車協助旅客送醫，後續也持續關懷該名旅客之情況，並將全額負擔旅客醫療費用。

台鐵公司也強調，台鐵已於上午9點完成受損設備修復，並請維護單位全面檢查各站相同設備，如有劣化立即更換，以維護通行旅客人身安全。