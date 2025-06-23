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大陸 大陸焦點 特派現場

伊朗欲關閉荷姆茲海峽　陸模糊表態：呼籲國際社會推動衝突降級

▲▼一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲通過荷姆茲海峽的油輪。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

伊朗議會22日批准封鎖荷姆茲海峽，將送交伊朗國家安全委員會做最終定奪，由於這條原油運輸路線攸關大陸國家能源安全，大陸官方態度引起外界關注。大陸外交部發言人郭嘉昆今（23）日在例行記者會上僅以「呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級...」等敘述，讓外界持續觀察伊朗官方接下來是否會與大陸進行更密切交換意見之行動。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

據了解，伊朗外長已前往莫斯科拜會普丁，結束會談後是否轉向北京，郭嘉昆表示，日前中共中央政治局委員、外交部長王毅同伊朗外長阿拉格奇專門通了電話，「中方願同伊方及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。」

面對伊朗欲將荷姆茲海峽關閉的情況，郭嘉昆強調，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益，「中方呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動蕩，對全球經濟發展造成更大的影響。」

公開資訊顯示，大陸自中東地區的石油多數得由從荷姆茲海峽通過，而大陸約有70%的石油資源從中東進口，若該海峽關閉，大陸的石油進口將面臨巨大阻礙，石油供應出現問題，首先將直接影響能源生產領域，因此，「2025中伊俄聯合軍演」選定在荷姆茲海峽通道，正是為了防止這條「石油生命線」受到不可抗力因素影響。

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關鍵字：

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