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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團圖卡被竄改將提告！　羅廷瑋辦公室駁斥：沒竄改

▲▼立委羅廷瑋 林沛祥舉行 反光警示不能等 讓安全成為平安回家的唯一道路 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

知名插畫家BB昨深夜在網路社群發文，指團隊創作的台派寶寶圖像《2025.07.26 同意罷免，回家投票！》遭人重製為「不同意罷免」，並由立委羅廷瑋辦公室助理賴淑惠大量轉傳，讓BB不滿要搜證提告。對此，羅廷瑋辦公室說明，該名助理只是認同「不同意罷免」理念，否認涉嫌竄改圖文，對於圖卡是否為原創或經過改作亦未詳加辨識，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

針對羅廷瑋助理轉傳他人圖卡遭質疑竄改一事，羅廷瑋辦公室指出，第一，針對此創作者所聲稱之圖卡之相關問題，該圖卡係網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳了網路上已經流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作亦未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

第二， 羅廷瑋一向尊重內容創作與原創權益，惟委員本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。例如近期即有人將本辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

第三，對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾，呼籲各界回歸理性對話，停止以情緒性指控誤導輿論，但對於蓄意抹黑、盜用委員圖卡竄改濫用等雙標行為，也不會視而不見，已著手蒐集所有相關證據，對於惡意抹黑與竄改圖卡之濫用行為，絕不姑息，必要時將依法維護委員與本辦公室之名譽與權益。
 

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