曝賀瓏4月中曾慌問命理「剛接觸1女」　簡少年：建議保持單身

▲賀瓏。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

喜劇演員賀瓏近日因感情問題爆出爭議，過往被命理師簡少年提醒，未來恐遇桃花劫的節目片段也被網友挖出來討論。對此，簡少年表示，他當時在節目上指的不是最近的事情，所以並沒有直接關係。他今（24）日突然坦言，幾個月前賀瓏有找他問命理的事，當時對方提到一位剛開始接觸的女性朋友，不確定未來會不會有其他發展。

簡少年今日在粉專表示，基於職業道德，他有主動詢問命主能否寫出，所以發文內容都經過命主同意。他提到，很多朋友來問他事實如何，他基於自己的主觀視角來寫，希望能幫助釐清一些事實，坦言幾個月前賀瓏有找他問命理的事，時間軸則是在2025年4月19日的19:58。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回憶，當時賀瓏非常慌亂，想問問未來的運勢等等，「因為我跟他除了工作之外，沒有私人情誼，所以他會打來代表他可能真的很慌。」就當時賀瓏的口吻，簡少年感覺對方狀態很差、非常的不知所措，所以他給了一些運勢上的建議，在工作上跟感情上都有。

賀瓏提到有剛開始接觸的女性朋友，但還只是朋友，至於未來會不會有其他發展，他也不確定。簡少年聽聞後，給對方的建議是「感情方面，要保持單身一段時間」，工作上也是需要沉寂一段時間，後面幾年才會好些，「這是基於我主觀的時間軸事實，以上。」

貼文引發討論，「希望簡少年回應到此就好了，小心引火上身。這位主角『德不配位，必有災殃』」、「我覺得還是不要再公開發言了，不然就算撇除了職業道德的部分，也可能有幫忙洗地的嫌疑」、「釐清事實、勿過度揣測」、「聰明的人都是低調的，不要再多說，多說無益。」