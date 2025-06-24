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賀瓏逼天殘墮胎！財經網美「揭1行徑」嘆：私底下一定更殘忍

財經網美胡采蘋表示，一個人能對未曾謀面的身障者表現殘酷，其私底下行為只會更為冷酷。（翻攝臉書）

▲財經網美胡采蘋表示，一個人能對未曾謀面的身障者表現殘酷，其私底下行為只會更為冷酷。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

喜劇演員賀瓏日前被拍到與女星Albee一同現身大阪街頭，戀情疑似曝光，消息一出，旋即引發外界熱議。所屬喜劇經紀公司薩泰爾也在第一時間宣布與其解約，事件持續延燒，演變為一場演藝圈的私德風暴。

財經網美胡采蘋對此發聲表示，那場節目的來賓後來打老婆，主持人逼女友墮胎，還因為怕被拍到，讓女方自己進婦產科。一個人能對未曾謀面的身障者表現殘酷，其私底下行為只會更為殘忍。她指出，「我們看到的惡，私底下都有一座冰山。」

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天殘密友林妍霏，在社群媒體上發文揭露賀瓏過往對天殘的多項不當行為。（翻攝自林妍霏 IG）

▲天殘密友林妍霏，在社群媒體上發文揭露賀瓏過往對天殘的多項不當行為。（翻攝自林妍霏 IG）

這起風波源自賀瓏已故舊愛、單口喜劇演員「天殘」的密友林妍霏，今（24）日在社群媒體上發文揭露賀瓏過往對天殘的多項不當行為，包括逼迫對方墮胎、在其身體虛弱時未加探視，並在天殘去世僅一週後，便與新女友Albee一同現身喜劇俱樂部，引發圈內議論。

根據林妍霏指控，天殘曾於生前數日與其見面並痛哭訴說：「你們之間有過一個孩子，但他希望拿掉。」當時賀瓏僅負責開車載她前往婦產科，卻因擔心被媒體拍到而讓她獨自進入。天殘術後身體狀況惡化，甚至出現「血流到小腿」的嚴重情形，仍未獲賀瓏探視。

此外，林妍霏也揭露賀瓏私下曾對同行抱怨因為天殘太胖，讓他沒性致才分手，此言論令她無法接受。她怒斥賀瓏：「在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她。」

林妍霏強調，喜劇圈內許多朋友原本期盼賀瓏能誠實面對與天殘之間的情感與傷痛，卻不料他選擇避重就輕，甚至讓天殘的私人遺書流出。她痛批：「你已經公開對話，別再混淆焦點，把所有責任推給天殘。」

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