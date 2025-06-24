天殘住家昔遭小偷「求助賀瓏被無視」　曾喊：他是我最好的選擇

▲天殘生前曾喊，賀瓏是他最好的選擇。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）



記者施怡妏／綜合報導

賀瓏在和已故單口劇演員天殘分手後75天，被拍到和女星Albee同遊日本大阪，互動親密。對此，天殘好友林妍霏公開控訴賀瓏讓天殘懷孕又逼墮胎，更直言分手是因為天殘太胖。天殘之前曾分享一段故事，租屋處遭到小偷入侵，打電話跟賀瓏講，對方卻說工作忙碌，沒辦法過去陪她，但她不責怪賀瓏。

天殘和好友林妍霏去年1月上博恩的節目宣傳活動，提到戀愛腦的故事，兩年前留在台北過年，在家裡聽到「蹦蹦蹦」的聲音，一開始以為是鄰居經過。然而沒過多久，天殘又在房子裡聽到陌生男子講話的聲音，起初她懷疑是房東回家，讓她當下決定出門確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天殘表示，在前往房東家查看時，她透過玻璃門察覺門後有東西晃動，當下發現門把被撬開，她才意識到有小偷闖進來。天殘立刻打電話向當時的男友賀瓏求助，但賀瓏正忙於一項重要專案，無法抽身來陪她，也無法讓她過去自己家避難。儘管如此，天殘並未對賀瓏埋怨，而是獨自留在家裡，等待姊姊前來相伴。

此外，天殘還提到，如果沒有跟賀瓏交往，只能回台中，找個離過婚、落魄的8+9，「然後一直懷孕墮胎懷孕墮胎，不然就生個三個小孩，現在這個男朋友是我最好的選擇。」

好友妍霏透露，很常聽到天殘抱怨男友的事情，總是勸兩人分手，但天殘卻說「可是沒有辦法啊，可能因為他很優秀阿，我沒辦法離開他。」

▼天殘與賀瓏交往6年。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung）

