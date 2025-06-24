別拿命賠渣男「他可去葬禮演深情」！她點名4人嘆：好渣的一年

▲賀瓏有現身天殘告別式。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近日喜劇人賀瓏的感情狀態引發爭議，知名網紅律師李怡貞就在粉專霸氣又真誠的喊話，希望女孩們遇到渣男，特別是「長年純情男突然黑化成渣男」，千萬不要走上絕路，「女子報仇十年不晚，而且現在現世報都來得很快很快」，要是無聲無息的走了，完全爽到渣男，話題引發討論。

李怡貞在粉專「女人大律師李怡貞」表示，希望女孩們就算遇到渣男，也千萬不要走上絕路，「拜託妳堅強一下，就算妳覺得被渣男逼到走投無路，也還是請妳不要拿最珍貴的生命來賠，渣男根本不值得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞說得直接又到位，「女子報仇十年不晚，而且現在現世報都來的很快很快。」她強調，若女生就這樣無聲無息的走了，反而讓渣男撿到便宜，「完全爽到渣男，就算去追究起來都與妳的S毫無任何直接的因果關係。」

而且，渣男可以去葬禮演深情款款，葬禮結束後更有出國散心的正當理由和新歡同樂。她一語點破渣男本質，「渣男永遠不會覺得自己有錯，錯的都是對方或是別的渣男。因為別的渣男更渣，自己就相對不渣。」

最後，李怡貞還陸續點名，「韓有金秀賢，台有賀瓏，還有一位還沒逼S成功還正在逼的作家H，我兒呂秋遠給你們自己去排順位」，並感嘆「真是好渣男的一年。」也在留言處直呼，「聽說天殘默默支持賀瓏六年，有錢有權了以後就開始變了。」

貼文引發共鳴，「同意李律+1，死了地球還是一樣轉，渣男還是一樣渣」、「渣好多，掃不完」、「好傻的女孩，看得很難過」、「好好的活著是最好的報復～」、「今年是妖怪現形記的一年，願不再有人受傷害」、「真的，不值得，要活得好好的，看著他們的現世報。」