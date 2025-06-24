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以伊衝突暫喊停火！　伊朗底牌「石油武器化」或借鑑胡賽模式

▲▼美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

記者任以芳／綜合報導

美國東部時間23日傍晚，美國總統川普在社交媒體「真實社交」上宣佈，以色列和伊朗已就「全面徹底停火」達成一致，這場為期12天的衝突暫停火，油價立刻大跌。隨著變數極高的中東局勢，外界依舊關注伊朗對於國際重要海運航道荷莫茲海峽，還會如何出牌？多數中外媒體分析「封鎖」荷莫茲海峽機率不高，畢竟石油出口是伊朗主要收入來源，除非被逼到絕路，否則不會輕易下「封鎖棋」，但伊朗媒體則釋出，也有可能借鑒「胡塞模式」用控制海峽方式威懾敵人。

「以伊衝突」出現重大變化

美國總統川普發文時間為美國東部時間23日18時，並稱雙方停火將於大約6小時後開始，也就是美國東部時間24日零時。停火協議涉及兩個12小時的停火期，伊朗將啓動首次12小時停火，以色列將隨後進行第二次12小時停火，24小時後，戰爭將正式宣佈結束。

但根據大陸媒體《央視》在現場最新消息指出，「以色列和伊朗暫未有相關的官方表態」。川普宣佈雙方同意停火的同時，《央視》戰地記者報導稱，「幾分鐘前，伊朗首都德黑蘭東北部區域發生巨大爆炸，居住在該區域的民眾告訴總台記者，爆炸發生前，聽到戰機飛過的轟鳴聲」。

伊朗外交部長阿拉格奇（Seyed Abbas Araghchi）也在社群平台X上最新發文指出，「如我們一再重申的，以色列才是這場戰爭的發起方，不是伊朗。到目前為止，沒有任何停火或停止軍事行動的『協議』。」

截至目前，當地時間24日，阿拉比亞電視台發佈消息稱，伊朗和以色列宣佈停火。伊朗國家電視台24日發佈消息稱，伊朗對以色列數輪襲擊後，停火開始。

▲▼伊朗威脅，稱隨時會封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

▲伊朗威脅稱隨時會封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

若談崩伊朗關閉「荷莫茲海峽」機率？

回顧美國於美東時間21日襲擊伊朗三處核子設施，震驚全世界，隨後伊朗議會一致同意，「應該關閉荷莫茲海峽」。儘管是否關閉須由伊朗最高國家安全委員會最終決定，伊朗也多次警告可能關閉國際重要海運航道霍爾木茲海峽，美國的深度干預，也讓「以伊衝突」充滿危險變數。

陸媒《新華社》報導指出，荷莫茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，通過這一海峽運輸的石油佔全球石油運輸總量大約五分之一，海峽最窄處約33公里，伊朗位於海峽北岸。

美國能源信息局估計，2024年經過該海峽運送的油品數量日均約2000萬桶，約佔全球日均石油消費量的20%。2024年全球約20%的液化天然氣貿易量也經此運輸。

伊朗此前曾多次威脅封鎖荷莫茲海峽，但都未付諸行動。分析人士指出，對伊朗而言，關閉荷莫茲海峽是一種「威懾力量」。法國《回聲報》說，封鎖荷莫茲海峽是「德黑蘭最後一張王牌」。

美國媒體援引資深國際石油市場分析師安迪·利波研判，如果荷莫茲海峽被完全封鎖，原油價格可能漲至每桶120美元至130美元。德意志銀行分析師吉姆·里德表示，市場下一步走勢「實際上取決於伊朗是否會將石油武器化」。

對付美國＋以色列！伊朗或借鑒「胡塞模式」

在20世紀80年代兩伊戰爭期間，伊朗雖未完全封鎖海峽，但使用導彈攻擊油輪並在波斯灣布設水雷，其中一枚甚至差點擊沉美國「山謬．羅伯茨號」（FFG-58）飛彈護衛艦

美國國會研究處曾出台報告推測，伊朗可能採取漸進式策略，包括宣佈海峽禁航；宣稱將檢查或扣押通行船隻；向過往船隻鳴槍警告；利用軍事力量攻擊特定船隻；在荷莫茲海峽與波斯灣布設水雷；動用潛艇與導彈攻擊商船和軍艦等。

也有分析師認為，伊朗不大可能封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗自身的原油出口也經過該海峽，而石油出口是伊朗主要收入來源。

伊朗《邁赫爾》通訊社報導指出，伊朗在荷莫茲海峽的行動或借鑒「胡塞模式」，確保「只有敵對國家才會受到傷害」。

目前，胡塞武裝控制著也門約三分之一領土和七八成人口，強力控制全球航運中具有重要戰略地位的曼德海峽。胡塞武裝之前襲擊紅海地區美英和以色列等國艦船、飛機，對這些國家經紅海的航運造成嚴重影響。

一旦伊朗決定關閉荷莫茲海峽，還可能引發地區局勢進一步升級。國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃警告說，美國對伊朗的打擊可能對全球經濟產生更廣泛影響。

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關鍵字：

以伊衝突美國伊朗以色列荷莫茲海峽封鎖停戰

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