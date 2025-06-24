川普曝「以伊同時找上我」要和平！　PO圖狂炫：我是對的

▲川普發文吹噓自己「說的一切都是對的。」（圖／翻攝Truth Social）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普剛剛發文表示，以色列與伊朗同時找上他尋求和平，還連續發布多張圖片，宣傳「川普說的一切都是對的」。

川普剛剛在自家社群媒體Truth Social發文表示，「以色列和伊朗幾乎同時來找我說『我們要和平！』而我知道時機就是現在。世界和中東是真正的贏家！」

他宣告，「兩國都將在他們的未來看見很多愛、和平與繁榮。他們可以獲得很多，但如果偏離了正義和真理之路，也會失去很多。以色列和伊朗的未來不可限量，並且充滿希望。願上帝保佑你們！」

▲川普又接著發布另一張油畫風格的肖像畫。（圖／翻攝Truth Social）



接下來，川普發布第一張圖片，以粗體大寫字體寫著「川普說的一切都是對的」，內部嵌有他親吻美國國旗的照片。第二張圖片則是油畫風格的肖像畫，只見川普身穿西裝、打著紅色領帶，高舉右拳，意味深長地望向遠方，背景則是飄揚的美國國旗及支持者。

最後，川普又發文感謝B-2轟炸機飛行員，「如果沒有我們偉大B-2飛行員的才華與勇氣，以及這次行動的所有相關人員，我們無法達成今天的協議。那個深夜的完美『打擊』，以某種非常諷刺的方式，把所有人聚集在一起，然後達成了協議！！！」

川普23日宣布，以伊雙方已經達成全面停火協議，預計格林威治時間約4時（台灣約12時）生效，並且持續12小時，希望成為永久性的和平開端。