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普丁5年內恐攻北約！　澤倫斯基：烏軍死守換得「西方喘息空間」

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續膠著，烏克蘭總統澤倫斯基近日接受專訪時警告，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，目的是測試北約聯盟的底線。他直言，現在是烏克蘭死守戰線，才讓西方盟友還有時間強化防衛。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受《天空新聞》主持人奧斯汀（Mark Austin）專訪時表示，雖然普丁目前還沒準備好在幾個月內對北約動手，但他強調，普丁在2030年之後將具備明顯更強的軍力，屆時若未提前防範，後果不堪設想。

澤倫斯基批評，北約成員國擬將國防支出提升至GDP的5%，但時間點卻拖到2035年，實在太慢，「今天是烏克蘭幫大家爭取時間，普丁根本沒空練兵。」

澤倫斯基指出，俄軍目前在前線大量傷亡，整支部隊幾乎在戰場上被殲滅，但普丁仍在等待時機，「無論如何，普丁需要一段喘息時間，他希望制裁被解除，他也需要一支受過完整訓練的軍隊。十年是一段很長的時間，到那時他將有一支全新、準備好的軍隊。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

除了戰略警告外，澤倫斯基也提及多項國際關係敏感話題。

他坦言，隨著中東衝突升溫，美國與其他夥伴對烏克蘭的援助可能減少，這將使俄羅斯在戰場上取得優勢。他還揭露，英國製的飛彈零件正在流入俄羅斯境內，呼籲各國嚴查軍事出口。

被問到是否認為自己仍是最適合領導國家的總統時，他坦言：「也許我不是最好的，但我是最有經驗的。」

對於與美國總統川普的關係，他語帶保留表示，「即使美俄可能在短期內合作，但只要川普在位，他們永遠不可能成為朋友。」訪談最後，澤倫斯基也拒絕回答是否曾在白宮橢圓形辦公室會面中感到被施壓，僅強調自己全程誠實以對。

澤倫斯基23日造訪倫敦，先後與首相施凱爾（Keir Starmer）、下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）會面，隨後前往溫莎城堡與國王查爾斯三世會晤。他雖受邀出席北約峰會，但是否參與正式會議仍未定。

北約成員國24日、25日於荷蘭海牙舉行領袖會議，正式拍板未來國防支出將提升至GDP的5%，其中3.5%為純軍事支出、1.5%則用於基礎建設與資安，重回冷戰時代的防衛水準。

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