　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

▲美國空軍B-2轟炸機「幽靈」。（圖／路透）

▲美國空軍B-2「幽靈」轟炸機。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美軍於伊朗當地時間22日凌晨出動7架B-2轟炸機，對伊朗境內福爾多、納坦茲與伊斯法罕3處核設施發動空襲，創下美軍史上最大規模的B-2出擊紀錄。美國總統川普與白宮皆宣稱此次行動是「輝煌的軍事勝利」，核設施已被「徹底摧毀」，但多項情報與專家觀察指出，福爾多遭嚴重破壞，但並未完全摧毀，而且伊朗早已預先將部分關鍵設備與濃縮鈾轉移他處。

《紐約時報》引述美國高官表示，雖然投下12枚「碉堡剋星」炸彈（GBU-57 MOP），但福爾多設施位於地下約92公尺的山體深處，屬高度加固結構，即使未被摧毀也已「不再能用」。美方強調，襲擊地點正是濃縮鈾的儲存地點。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西坦言，目前無法確定濃縮鈾儲存地點所在。以色列兩名知情官員則透露，以軍衛星與空拍畫面顯示，攻擊前福爾多核設施已出現撤離跡象，16輛貨運卡車曾停在出入口附近，可能用於轉移濃縮鈾等設備。

前中情局官員穆爾羅伊研判，雖未能徹底摧毀福爾多，但此次打擊可能使伊朗核武器計畫延後2至5年。不過伊朗方面早在本月稍早已聲稱，在一處「安全且堅不可摧」的新地點建立另一座濃縮設施，並將立即安裝離心機。該地點可能位於納坦茲南部、庫赫—科蘭加茲拉山腳下，建於海拔近1,609公尺之處。

華府的科學暨國際安全研究所負責人、前聯合國核查員歐布萊特表示，該設施可能為伊朗第四座地下核設施，且為部署大型離心機而設，若順利運轉，伊朗可能在3個月內生產足以製造19枚核彈的高濃縮鈾。

與此同時，伊朗國會議長於23日表示，正在考慮通過法案，暫停與IAEA的合作。此舉恐進一步削弱國際社會對伊朗核計畫的監管能力。

儘管川普政府對行動成果信心十足，白宮新聞秘書李威特強調，總統對伊朗人民仍保有「透過外交解決分歧」的意願，並否認試圖推動政權更替。她表示，「川普總統相信伊朗人民能掌控自己的命運，美國的軍事姿態與立場並未改變。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普出招壓制伊朗！停火關鍵曝　以色列設1條件才點頭
川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲
偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光
88歲香港知名武術指導　墜樓輕生亡
美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場
博恩「IG退追賀瓏」喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純
以伊停火關鍵曝光！　川普認為將持續到永遠
雨神要來了！　停留4天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

卡達居中斡旋成功！　川普：我認為停火將「持續到永遠」

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

卡達居中斡旋成功！　川普：我認為停火將「持續到永遠」

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

7月要來了！　4生肖得防災

「TOYOTA、LEXUS全新雙門跑車」上路測試！搭載V8渦輪油電動力

林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

香港前女首富狂愛企鵝商品　愛馬仕訂製包配DIY鉤織衫

科博館獲捐「臺灣雲豹」標本　全球僅5件一睹靈動風采

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

卡達居中斡旋　川普：停火將持續到永遠

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

台灣有事撤離計畫　日本在沖繩設避難所

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

傳美國駐敘利亞軍事基地遇襲

更多熱門

相關新聞

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

美國聯邦眾議院23日一致通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美方在國際貨幣基金（IMF）內「大力支持」台灣參與事務，包含申請入會、參與經濟監督及技術協助，並保障台灣專業人員在IMF內任職的權利。提案議員強調，台灣若能加入IMF，將有助於強化自身金融韌性，抵禦來自中國的潛在經濟威脅。

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

以軍對德黑蘭展開「最大規模空襲」！　以伊互相發布撤離警告

以軍對德黑蘭展開「最大規模空襲」！　以伊互相發布撤離警告

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

關鍵字：

美國伊朗

讀者迴響

熱門新聞

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面