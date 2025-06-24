美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

▲美國空軍B-2「幽靈」轟炸機。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美軍於伊朗當地時間22日凌晨出動7架B-2轟炸機，對伊朗境內福爾多、納坦茲與伊斯法罕3處核設施發動空襲，創下美軍史上最大規模的B-2出擊紀錄。美國總統川普與白宮皆宣稱此次行動是「輝煌的軍事勝利」，核設施已被「徹底摧毀」，但多項情報與專家觀察指出，福爾多遭嚴重破壞，但並未完全摧毀，而且伊朗早已預先將部分關鍵設備與濃縮鈾轉移他處。

《紐約時報》引述美國高官表示，雖然投下12枚「碉堡剋星」炸彈（GBU-57 MOP），但福爾多設施位於地下約92公尺的山體深處，屬高度加固結構，即使未被摧毀也已「不再能用」。美方強調，襲擊地點正是濃縮鈾的儲存地點。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西坦言，目前無法確定濃縮鈾儲存地點所在。以色列兩名知情官員則透露，以軍衛星與空拍畫面顯示，攻擊前福爾多核設施已出現撤離跡象，16輛貨運卡車曾停在出入口附近，可能用於轉移濃縮鈾等設備。

前中情局官員穆爾羅伊研判，雖未能徹底摧毀福爾多，但此次打擊可能使伊朗核武器計畫延後2至5年。不過伊朗方面早在本月稍早已聲稱，在一處「安全且堅不可摧」的新地點建立另一座濃縮設施，並將立即安裝離心機。該地點可能位於納坦茲南部、庫赫—科蘭加茲拉山腳下，建於海拔近1,609公尺之處。

華府的科學暨國際安全研究所負責人、前聯合國核查員歐布萊特表示，該設施可能為伊朗第四座地下核設施，且為部署大型離心機而設，若順利運轉，伊朗可能在3個月內生產足以製造19枚核彈的高濃縮鈾。

與此同時，伊朗國會議長於23日表示，正在考慮通過法案，暫停與IAEA的合作。此舉恐進一步削弱國際社會對伊朗核計畫的監管能力。

儘管川普政府對行動成果信心十足，白宮新聞秘書李威特強調，總統對伊朗人民仍保有「透過外交解決分歧」的意願，並否認試圖推動政權更替。她表示，「川普總統相信伊朗人民能掌控自己的命運，美國的軍事姿態與立場並未改變。」