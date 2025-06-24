伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗一名高級官員證實，德黑蘭方面已同意由卡達居中斡旋、由美國提出的停火協議內容，雙方就此與以色列達成共識。美國總統川普亦於美東時間23日晚間（台灣時間24日清晨）在社群媒體上宣布，以色列與伊朗之間已達成「全面且徹底的停火協議」，預計於約6小時後正式生效，停火時長為12小時，並表示希望這場戰爭就此劃下句點，成為永久和平的起點。

CNN報導，川普表示，協議規定雙方在完成各自當前任務後將同步進入停火階段，並於12小時停火結束後，正式宣告這場長達12天的衝突終結。雖然川普未明言美方是否擔任居中協調者，亦未透露雙方是否將展開後續和談安排，但從伊朗方面的證實與美方的高調宣示來看，這項停火協議已具實質突破，戰局恐將迎來關鍵轉折點。

以下為川普在Truth Social發文全文：

恭喜大家！以色列與伊朗之間已完全達成協議，將實施全面且完全的停火（大約從現在起6小時後開始，屆時以色列與伊朗將結束並完成正在進行的最後任務），停火時間為12小時，屆時這場戰爭將被視為結束！

正式來說，伊朗將首先啟動停火，並於第12小時由以色列啟動停火；到了第24小時，全世界將共同向這場為期12天的戰爭正式劃下句點。

在各自的停火期間，另一方將保持和平與尊重。在一切如預期運作的前提下（而事實也將如此），我想要向兩國—以色列與伊朗—表達祝賀，他們展現了耐力、勇氣與智慧，終結了這場應該被稱為「12天戰爭」的衝突。

這是一場本可能持續數年、甚至摧毀整個中東的戰爭，但它並未發生，也永遠不會發生！

願上帝保佑以色列，願上帝保佑伊朗，願上帝保佑中東，願上帝保佑美利堅合眾國，願上帝保佑全世界！