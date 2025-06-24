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美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美眾議院一致通過「不歧視台灣法案」，要求美方在IMF內大力支持台灣參與事務。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院23日一致通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美方在國際貨幣基金（IMF）內「大力支持」台灣參與事務，包含申請入會、參與經濟監督及技術協助，並保障台灣專業人員在IMF內任職的權利。提案議員強調，台灣若能加入IMF，將有助於強化自身金融韌性，抵禦來自中國的潛在經濟威脅。

根據《中央社》報導，該法案由共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）與民主黨籍的葛林（Al Green）共同提出。金映玉指出，北京長年以來阻撓台灣參與IMF等國際組織，背後的考量在於「深知金融安全與軍事安全同等重要」。

金映玉進一步引述國防專家分析，中國可能透過調升關稅、操控股市或凍結跨境匯款等手段，企圖破壞台灣的金融體系，而IMF的加入不僅有助於建立防護機制，更能提供應對經濟脅迫所需的資源。

金映玉也重申，美國一貫支持台灣加入不以主權國家為前提的國際組織，「即便台灣無法成為正式會員，我們也必須持續為其發聲，確保其利益不被忽視。」

法案文本列舉台灣應獲IMF接納的多項理由，包含台灣已是世界貿易組織（WTO）、亞洲開發銀行（ADB）及亞太經濟合作會議（APEC）成員，並非完全局外人。此外，美國財政部2020年發布報告指出，台灣當時的外匯存底高達4719億美元，規模超越印度、韓國與巴西等新興經濟體。

台灣為IMF創始會員之一，1971年中華民國退出聯合國後，仍保有會籍約9年。1980年4月中國入會後，台灣被迫退出。

過去有聲音認為，IMF會員資格與聯合國成員身分掛勾，但法案也舉例，科索沃儘管非聯合國會員，仍於2009年成功加入IMF與世界銀行，顯示未必有絕對連動。

更關鍵的是，前IMF法律部主任高德（Joseph Gold）在研究中曾明言，IMF在實務運作上刻意避免將「主權」或「獨立性」作為評估會員資格的唯一標準。對於申請方需獲多少國際承認，IMF內部既無明文規定，也未形成非正式共識。

目前該法案已順利出眾議院，接下來須由參議院通過相同版本，才能送交白宮交由總統簽署正式生效。參院外交委員會本月稍早已通過對案，正待進一步表決。

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