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落葉歸根！94歲老兵過世3年　遺骨由胡璉孫女送交大陸親屬

▲▼老兵陳太山享壽94歲，過世後骨灰交還給大陸親屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲老兵陳太山享壽94歲，過世後骨灰交還給大陸親屬。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

曾服役於胡璉將軍兵團的老兵陳太山先生，1928年生於福建惠安，2022年於台灣辭世，享壽94歲。生前戎馬半生，終老於岡山榮譽國民之家。其骨灰近日由胡璉將軍和平公益促進會協助，從高雄帶至金門順利交還大陸親屬，見證一段跨越兩岸的親情與忠義之情。

陳太山先生早年從軍，隨部隊來台，終生未婚。兩岸開放探親後，多次返回福建惠安老家省親，因膝下無子，其家人將侄子過繼為子，維繫香火。2015年最後一次返鄉時，親人盼他留在故里安享晚年，但陳老不願拖累家人，堅持獨自返回台灣，最終在岡山榮家安詳辭世。

▲▼老兵陳太山享壽94歲，過世後骨灰交還給大陸親屬。（圖／記者林名揚翻攝）

陳老仙逝後，其大陸孫子設法聯繫到胡璉將軍和平公益促進會，該會得知消息後第一時間展開協助，迅速辦妥骨灰返鄉相關事宜。日前，適逢陳老辭世3週年，大陸家屬特地赴金門伯玉將軍亭，由胡璉將軍孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事胡敏珍女士，親自將骨灰莊嚴交接給大陸家屬，儀式莊重而溫馨。

此次骨灰返鄉，不僅圓了陳太山老兵落葉歸根的遺願，也見證了過去一代榮民的歷史記憶。更具意義的是，陳老當年由胡璉將軍親自帶來台灣，如今由將軍孫女胡敏珍女士親手將他送回故鄉，象徵歷史與情感的延續。

▲▼老兵陳太山享壽94歲，過世後骨灰交還給大陸親屬。（圖／記者林名揚翻攝）

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