金門阿公外出就醫失聯！妻急壞「他頭曾撞傷」　暖警路邊花圃找到他

▲金門翁獨自就醫失聯，被員警發現跌坐在路邊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門一名78歲李姓老翁日前獨自騎車就醫後失聯，直到夜間仍未返家，家屬心急如焚。金門縣警金寧分駐所員警甘明昌、王俊傑獲報後，不僅耐心安撫報案婦人情緒，更火速調閱監視器追蹤老翁身影，深夜沿路尋人，終於在金城鎮市區花圃旁發現意識不清的李男，緊急送醫後所幸無大礙，家屬感動不已。

這起事件發生於日前晚間，李男當天下午騎車從金寧鄉住家外出，預計前往金城市區的診所就醫，未料遲遲未歸，直到夜間10點仍音訊全無，焦急的妻子擔心先生先前曾頭部撞傷、反應遲鈍，恐有意外，遂報警協尋。

警方接獲報案後，立即啟動地毯式搜索。兩名員警一面通報各派出所與診所查詢李男下落，一面請值班同仁調閱監視器影像。經多方比對，終於在金城鎮民生路發現李男曾騎車行經，但騎乘狀況明顯搖晃不穩，懷疑可能發生意外。

甘、王兩員隨即駕車帶著李妻沿路搜尋，終於在民生路25號金門信用合作社大樓前的花圃旁，發現李男虛弱地坐臥於地。當時他說話含糊、意識模糊，警方立即通知消防隊救護人員到場協助，隨後緊急送往金門醫院救治，所幸並無大礙。

金城分局長朱政憲表示，警方除打擊犯罪與維持交通秩序外，最重要的使命就是保護民眾安全，此次員警展現視民如親的精神，深夜奔波找人，成功救回一條寶貴生命，正是「用心服務」最好的實踐。