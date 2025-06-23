鹿兒島3天狂震250次！氣象廳示警「可能搖更大」　居民曝焦慮心聲

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海自21日起地震頻頻，短短3天內已發生逾250起有感地震，氣象廳警告，地震活動恐怕持續一段時間，呼籲居民提高警覺。目前雖尚未傳出災損或傷亡，卻令當地民眾焦慮不安，甚至出現失眠情形。

▲ 吐噶喇列島近海連日來搖不停。（圖／翻攝自日本氣象廳）

《朝日新聞》報導，據福岡管區氣象台統計，自21日上午8時至23日下午5時間，吐噶喇列島小寶島一帶共發生252起震度1以上地震，其中震度4有3次、震度3為15次、震度2為62次、震度1則多達172次，規模最大的是22日下午5時15分發生的芮氏規模5.2地震，而震度4皆是在惡石島觀測到。

報導指出，該地區過去也曾在短時間內發生群震，例如2023年9月就觀測到346起震度1以上地震；2021年12月也曾發生308起地震，其中包括一起規模達5.9、最大震度5強的強震，引發惡石島山崩等災情。

氣象單位強調，從過往經驗判斷，這波地震活動可能持續一段時間，且不排除發生伴隨更強烈搖晃的地震，呼籲居民多加小心，並再次確認已做好防災準備。

十島村公所惡石島辦事處說明，截至目前未接獲災損通報，也無島民撤離。不過處長松下由貴透露，由於夜間地震不斷，已有居民出現失眠問題，且對可能發生更強烈地震感到不安。