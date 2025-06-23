一堆學生衝日本　他傻「暑假都附贈機票？」萬人吵翻：好有錢

▲原PO訝異直呼，同學們暑假都飛日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

暑假來了！一名網友驚呼，聽聞同學們都要飛日本度假，讓他不禁好奇拋問「蛤...你們暑假都有附贈日本機票喔？」文章引來網友驚喊好有錢，「在日本了」、「朋友每個都在發出國...覺得朋友們都是富二代」；不過也有人悲喊，「我這邊有當兵入營VIP入場券」、「我有附贈暑輔體驗和重補修體驗票，可轉賣」。

一名網友在Threads表示，才準備進入7月暑假，沒想到同學們都已經規劃好出國旅遊，讓他驚訝之餘，更幽默向脆友們發問「蛤...你們暑假都有附贈日本機票喔？」

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文章曝光後，引來萬人討論，不少人甚至已經在國外了，「我的附贈韓國」、「在日本了」、「我跟男友也各別領取了一張前往日本的機票」、「我的附贈德國」、「我以為每個人都有欸」、「還有曼谷的」、「附義大利機票」、「我附贈美國」、「朋友每個都在發出國...覺得朋友們都是富二代」。

但也有網友兩樣情悲喊，「我有附贈暑輔體驗和重補修體驗票，可轉賣」、「附贈澎湖機票，以及2個月滿滿補習班的愛」、「我的是國軍online啟動序號」、「我這邊有當兵入營VIP入場券」、「不附機票，但重修單倒是有」、「附贈三個禮拜的暑輔體驗營」、「我的是附贈了體育補考」。