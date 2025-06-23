日本九州新燃岳火山「時隔7年」再度噴發　當局發布二級警戒

▲日本九州新燃岳火山曾於2018年噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣的霧島山脈「新燃岳火山」（海拔高度1421公尺），於昨（22）日傍晚再度噴發，這是繼2018年6月27日以後，時隔7年首度再次爆發。當地氣象單位確認，火山於下午4時37分出現噴煙，高度超過500公尺，向宮崎方向飄移，噴發約持續近1個半小時。

根據日媒《南日本新聞社》、《MBC南日本放送》，鹿兒島地方氣象台指出，22日下午4時左右，宮崎縣高原町居民通報出現火山灰，隨後監視系統於4時37分確認發生火山噴發。雖然氣象台未觀測到大規模噴石，但持續提醒居民需警戒2公里內的落石，並對火口1公里內潛在火砕流保持警惕。

火山噴發前，新燃岳火山自21日晚間9時起開始觀測到火山性地震劇增，截至22日已超過300次，並於當日下午3時到隔日清晨7時之間再度發生72次。氣象台指出，22日中午過後也觀測到地殼短暫膨脹與收縮，推測可能已有小規模噴發徵兆。

日媒《讀賣新聞》則指出，宮崎縣高原町、小林市野尻地區瀰漫著從天空降下的火山灰，甚至高原町的道路每逢有車輛經過，都能被火山灰遮擋住視線。一名女性受訪時透露，「火山灰砂石飛揚，我才知道原來是火山噴發！（出門）的時候發現火山灰降落，整個衣服都被染白。」

新燃岳火山於今年3月30日因火山活動升溫，警戒層級曾升至3級（禁止入山），但5月27日又調降至目前的2級（限制火口周邊活動）。然而，鹿兒島大學火山地質學副教授井村隆介提醒，大量岩漿仍存在山體中，雖此次噴發規模不大，但不代表風險解除，認為應將居民避難列入因應選項，而非僅依2級標準應對。

此外，他也批評此次氣象廳直到居民通報後才確認火山噴發，恐造成未來若有更大規模爆發時，民眾來不及反應。他強調，日本需要建立「無法預測噴發」的風險意識，並制定最壞情境下的防災對策。

氣象台預定23日下午派出調查隊進行火山氣體監測，但考量天候影響，調查計畫可能取消。氣象部門強調，仍將持續監控新燃岳火山的火山活動，並依情勢調整警戒對應。