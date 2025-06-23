日本鹿兒島震不停　郭鎧紋：2條「高速公路」恐將海嘯波引到台灣

▲吐噶喇群島自21日起頻繁發生有感地震。（圖／日本氣象廳）

記者周湘芸／台北報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海地震頻繁，前中央氣象局地震測報中心主任、地震專家郭鎧紋表示，最好的情況是能量釋放完畢就逐漸平息，但若發生大地震，琉球海溝跟沖繩海槽等同2條高速公路將海嘯波引到台灣，其中，由於宜蘭沿海海水深度淺，堆高形成海嘯的風險就較大。

郭鎧紋指出，日本氣象廳觀測到吐噶喇列島近海已有100多起地震，昨天更有規模5.1，由於該處離台灣有段距離，也不會觸動南海海槽地震，因此不太需要擔心，但若地震持續延伸往日向灘，且達規模6.8，南海海槽評估委員會就要開會評估是否觸動南海海槽風險。

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他表示，最好的情況就是吐噶喇列島近海能量釋放完畢就逐漸平息，但若發生大地震，海嘯波在深海跑很快，淺海跑很慢，台灣附近有琉球海溝跟沖繩海槽，等同2條高速公路將海嘯波引到台灣。

郭鎧紋說明，若海嘯波走往琉球海溝就是到達花蓮，而花蓮大峭壁水深達6千公尺，不容易堆高形成海嘯，但若走沖繩海槽從龜山島進入宜蘭，宜蘭為中央山脈及雪山山脈裂開形成的三角洲，海嘯波進來過程中逐漸變淺，造成海水堆高就會形成小海嘯。

他表示，過去宜蘭不曾發生海嘯，因此這個機率非常低，只能說是最壞的情況，民眾不需太過擔心。

他也說，琉球海溝與沖繩海槽相互平行，前者是菲律賓海板塊隱沒帶，長度較長，到九州還繼續延伸至日向灘；後者則是九州以南的菲律賓海板塊隱沒到一定深度產生岩漿，岩漿湧出的過程中導致大陸地殼張裂而形成。而沖繩海槽又分為3段，北段為吐噶喇群島，中段為琉球群島及奄美大島，南段為台灣龜山島附近。

▲沖繩海槽共有3段，由北往南依序為吐噶喇群島、琉球群島及奄美大島、台灣龜山島附近。（圖／郭鎧紋提供）※點圖放大