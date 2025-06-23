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婆婆以死相逼！「老公月給小姑6萬」人妻曝慘況　網傻：比AA男還扯

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲面對婆婆以死相逼，老公只能月給小姑6萬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，婆婆退休金打算全數給小姑，如今還要求原PO夫妻月給小姑6萬元生活費。事實上，小姑每周只工作兩、三天，如今啃老啃到手足身上，原PO說，老公也妥協繼續給她們錢，而原PO只能許願「希望我的薪水可以讓我們度過這30年！」文章引發網友狂轟，「先生的問題很大、妳更傻！」

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，婆婆想提前退休，且打算把全部退休金給小姑，如今還上演以死相逼的戲碼，要求原PO夫妻倆養她老人家之外，還得給小姑6萬當生活費，一番話令原PO憤慨不已。

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原PO進一步透露，小姑年齡其實比原PO大一些，但一周卻只願意上班兩、三天，婆婆竟稱女兒「可憐沒工作」。面對小姑無止盡地啃老，原PO嘆道，另一半也妥協上繳辛苦錢給婆婆和小姑，「可憐我老公薪水，付出好幾年，還要繼續付出30年左右！」

最後，原PO更崩潰哀號，她還有兩位孩子要養育，「希望我的薪水可以讓我們度過這30年！」

文章曝光後，底下網友一片譁然，「無言，你老公什麼態度啊？要繼續愚孝下去嗎」、「比AA男還扯」、「為什麼要給小姑6萬？太多了吧？就算要給，6000元我都嫌多欸」、「蛤...6萬養她，是重殘仙姑嗎」、「要給小姑6萬...腦子不正常？你老公如果照給，表示他沒肩膀又軟弱，這個老公也不要了」、「先生的問題很大、妳更傻，讓自己薪水養全家？手上沒有任何餘錢」、「如果沒有家產給老公，何必奉養婆婆，小姑」。

也有網友質疑真實性，「除非你們月收20萬左右，不然我不太相信」、「天下奇觀～要負擔一家四口+婆婆+小姑6萬，要養這個家很沉重欸，太驚人了」、「太瞎了吧，什麼年代還要養小姑」。

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關鍵字：

婆婆小姑生活費人妻退休金薪水

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