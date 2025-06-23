未婚男想體驗婚姻生活！「人妻狠撂1句」爆共鳴　4萬人笑翻

▲婆媳問題、老公上廁所太久都是夫妻吵架的原因。（示意圖／pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

談戀愛只要兩人相愛、開心就好，但若要步入婚姻，要考慮的事情就更多了，一名網友表示，想體驗一下婚姻的感覺，希望網友用「老婆的口吻」，對他說一段話。貼文掀起熱論，其中一則留言「所以你媽現在是什麼意思？」短短1句話爆共鳴，吸引4.6萬網友點讚。

有網友在Threads發文，「可以用老婆的口吻跟我說一段話嗎？我想體驗一下結婚的感覺。」

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沒想到，這句話竟成為人妻們吐露心聲的契機。許多已婚女性紛紛留言，「不要碰我，今天工作很累，你要的話自己去打手槍」、「洗碗槽裡的碗你是要留給貓洗嗎？」「當初瞎了眼才嫁給你」、「我要離婚」、「叫你把烘好的衣服拿進來，是要說幾次」、「有空坐在那，垃圾去倒一倒」、「是要不要回家」。

其中，最多人妻有共鳴的是婆媳關係，和老公上廁所時間太久，「你是已經在廁所成立新的家庭了嗎？」「我叫你顧小孩，不是叫你把小孩給你媽顧」、「又在大便，整天都在大便，叫你幫忙做家事，只會說等一下，是好了沒？ 要多久？」「你媽現在是怎樣？你是媽寶嗎？」

一名人妻留言「所以你媽現在是什麼意思？」爆共鳴，超過4.6萬網友按讚，讚數比原文多2倍，底下網友驚呼「開大絕的啦」、「超好笑！還以為是我打的」、「這是結婚有了小孩後」、「這根本是職業殺手等級的回答，應該一堆老婆都會心有戚戚焉」、「樓主只是想體驗一下，你直接貼臉開大」。

原PO看完留言，不禁笑喊「這裡應該是怨氣回收箱」、「不管怨言是多是少，我看到的是包容著滿滿缺點，還願意持續走下去的你們。」