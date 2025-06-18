桃園翁退休金投資股票遭詐百萬　配合警釣出車手、監控手

▲被害人配合警方逮捕車手黃男及監控的賴男。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名80歲蔣男子誤信股票投資群組，先後面交100萬元給投資專員，直到女性友人發現異狀報警，並配合警方趁面交時將車手28歲的黃姓男子及監控的20歲賴姓男子逮捕，依法移請偵辦。

▲警方查獲相關偽造證件。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所接獲一名女子報案，表示蔣姓友人誤信股票投資群組，將退休金百萬元交給詐騙集團，對方食髓知味又要他再交27萬元才能領股票紅利，員警一聽即明瞭此為「假投資真詐騙」並向蔣姓被害人說明已遭詐騙，請其配合警方查緝。

昨日蔣男與黃姓車手相約在蘆竹區南竹路超商交款，黃男出面收款正在辦｢手續｣時，被埋伏員警一把揪住脖子壓制逮捕，並起獲偽造員工證等物品，員警迅速確認在外監控的同夥賴姓男子，賴男見情況不妙正打算開車落跑，被員警攔下喝令下車配合盤檢，賴男質疑只是要開車離開不知員警為何攔他，經員警詳細查問確認其為監控手，負責接應及監控車手，全案依法移請偵辦，後續將擴大追查幕後集團，將其徹底消滅。

警方呼籲，民眾投資理財應循正當管道，切勿相信未經查證之不實訊息，以免遭到詐騙而得不償失。