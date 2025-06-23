韓女星遊澎湖遭羞辱！老闆回應「沒事先聯絡」　批不尊重台灣文化

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

南韓女歌手尹到怡近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，讓尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。對此，老闆指出當時已經收店了，尹到怡她們沒有事先聯絡就跑來，覺得她們雖然對台灣文化很熟，不過沒有進一步去尊重這個文化。





▲老闆說尹到怡她們沒有事先聯絡，已經收店了還來。（圖／記者陳洋翻攝）

尹到怡常拍片分享在台灣的生活，吸引近20萬訂閱，近日到澎湖玩，和朋友造訪某生蠔餐廳用餐，因接近打烊時間，遭到老闆以輕佻語氣抱怨「這麼晚來，誰要理你們。」隨後，老闆還繼續調侃，甚至提到：「賺到錢要回饋我。」在她們要求調整餐點份量時突然發火，甚至直接收走餐點，並以不友善的語氣表示：「這裡不賣了！」

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

用餐過程中，老闆對尹到怡等人使用韓語交談表現出敵意，讓她們感到相當錯愕，懷疑老闆是否因飲酒而失態，即便如此，她仍在影片中提到，餐廳的食物味道不錯，但整體用餐體驗因老闆的態度而大打折扣，影片公開後迅速引發網友熱議，不少人批評老闆的行為「丟台灣人的臉」，並放話抵制該餐廳。

老闆表示，台灣很多人要來直播，都先打電話說幾點要來，都有先連絡，她們來的時間盡量給她們機會，覺得她們對台灣文化很熟，不過沒有進一步去尊重這個文化。她們應該是5月來店內，如果有聯絡感覺OK，就繼續配合，她們應該差不多十二點多才來，都已經收了跑來。

▲老闆表示，台灣很多人要來直播，都先打電話說幾點要來，都有先連絡。（圖／記者陳洋翻攝）



老闆友人指出，不知道來龍去脈，但是不管是世界哪一個國，每一個人都非常有禮貌的跟老闆打招呼，但聽說她們一進來就是非常沒有禮貌，十二點多已經在收了，也完全沒有說借這個地方拍攝，她們國語講得也很標準。