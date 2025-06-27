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社會 社會焦點 保障人權

人妻控賓士2／承認系統故障卻拒出報告　賓士逼開價：你先講多少

記者黃宥寧／台北報導

北市一名人妻艾莉（化名）駕駛賓士A180，因未掛P檔下車，車輛「自動駐車煞停系統」卻未作動。她當場被車門夾在水泥柱與車體之間，造成內出血送醫。但讓人難以接受的是，即使已認定車輛故障，賓士原廠卻不願就責任或補償進行具體說明。

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲賓士A180主動煞停失靈，人妻被車門活活夾住送醫。（圖／讀者提供）

回憶當天驚魂，艾莉至今心有餘悸，因此由丈夫代為接受《ETtoday新聞雲》訪問。他說，這輛A180是2020年新車購入，迄今僅跑約1萬公里，全程由賓士原廠保養，幾乎等同新車。事故發生當下，車輛未亮警示燈號，完全無預警故障，事後回廠檢測，技師也當場承認「系統確實未作動」，但原廠卻堅持報告屬「內規機密」，讓車主無從知道真相。

今年3月艾莉先生偕同律師到中華賓士內湖廠進行協商會議，當律師要求提供書面報告時，賓士代表竟回應：「如果你真的堅持，就發律師函來，我再回報公司。」更稱即使人受傷，也要由消費者提出細節與金額，才能向總部報備。

沈川閔律師當場反問：「不是應該由你們先提出補償方案嗎？怎麼反而叫受害人自己開價？」對方卻回：「對啊，你們開個數字，我再幫你跟公司談。」

更離譜的是，賓士強調「公司很重視這起事故」，卻始終未提出任何賠償建議。連Email聯絡窗口都一度拒絕提供，讓律師直呼：「這樣還叫做重視？」沈律師痛批，賓士的處理態度根本不像消費端與品牌間的對等協商，而更像是把受害人推上談判桌，自行舉證與開價。

▲▼ 賓士車主 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲艾莉至今仍難以回想案發當時驚恐情境，只能由丈夫代為接受《ETtoday新聞雲》訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

艾莉先生也指出：「車修好後我們根本不敢開，只能要求你們把車回收。」賓士卻提出僅以中古行情收購，加碼5萬元新車折扣，引發當場不滿。

最後，艾莉先生與律師強調，他們願意低調處理，甚至簽署保密協議，只要賓士能提出合理補償，但至今遲無具體內容。雙方最終同意給一週時間評估回覆，但賓士始終未針對精神慰撫金與責任認定提出書面方案。

目前，艾莉夫婦已委請律師向交通部陳情，要求針對A180車型展開全面調查與檢測，並啟動召回機制。他們強調：「如果這台車的安全設計已經形同虛設，下一個倒下的，可能就是別人的家人。」

他們也進一步質疑，主管機關是否應建立針對主動安全系統「失效卻無警示」的專案調查機制，不該再等到更多人受害，才亡羊補牢。他們說，這起事故不是單一車主的不幸，而是汽車安全監管是否與時俱進的警訊。

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