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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉詐助理費遭起訴　林岱樺首發聲：用行動證明我是清白的

▲▼高雄市立委林岱樺。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市立委林岱樺強調，會證明自己是清白的人。（資料照／記者賴文萱攝）

記者詹詠淇／台北報導

雄檢今（23日）起訴民進黨立委林岱樺等10人。對此，林岱樺下午回應，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」。

高雄地檢署今（23日）偵結民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳和通法寺住持釋煌智等10人提起公訴。

對此，林岱樺下午透過聲明稿回應，第一，從政多年，我最珍惜的就是「清白」兩個字。在偵查中，我努力證明自己清白。我與我的律師會將這些證據提到法院，爭取我及團隊的公道。我一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈。

第二，林岱樺強調，「我相信司法」，也相信真相終將水落石出。我會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為我問心無愧。第三，這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷。我會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾。

最後，林岱樺說，謝謝大家的關心。我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。

另，同黨立委邱議瑩則透過文字表示，「尊重司法」。

▼民進黨立委林岱樺國會辦公室。(圖／記者陳煥丞攝)

▲▼民進黨立委林岱樺國會辦公室空景。(圖／記者陳煥丞攝)

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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