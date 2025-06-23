曾喊司法干預初選！林岱樺涉詐助理費遭起訴神隱　4對手也低調

▲立委林岱樺涉助理費案，雄檢今日偵結起訴。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，雄檢認定林等人涉詐領助理費1496餘萬，今日偵結起訴。對此，林岱樺今日持續神隱不做回應，據悉，近日無安排公開行程；至於同樣競爭市長初選的對手均低調不表態，僅立委邱議瑩稱「尊重司法」。

民進黨立委林岱樺疑似利用職務詐領助理費，檢調2月進行大規模偵查行動，當下她被檢調約談時，一度怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。歷經3波搜索、約談，林岱樺被諭令以100萬元交保，通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後則被羈押禁見。

高雄地檢署經過4個月的調查偵辦，在今（23）日偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，因此依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳、通法寺住持等10人提起公訴。

林岱樺在涉案後，沉潛幾天仍照跑公開行程，上週六也出席岡山運動中心開幕活動，不過在被起訴後，她今日持續神隱暫不回應，據悉，近日也暫無公開行程，服務處則稱「聲明回應會統一公告」。

由於起訴案牽動民進黨高雄市長黨內初選佈局，其餘對手立委賴瑞隆、許智傑以及國民黨立委柯志恩均不願多談，僅立委邱議瑩回應「尊重司法」。