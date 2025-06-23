林岱樺涉詐領助理費手法曝　表哥、弟媳當人頭20年A走近1500萬

▲林岱樺涉詐近1500萬助理費和加班費被起訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑似利用職務詐領助理費，檢調2月進行大規模偵查行動，歷經3波搜索、約談，高雄地檢署今（23）日偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，依貪污治罪條例的利用職務詐取財務罪起訴林岱樺等9人。檢方查出，林岱樺涉嫌利用駱姓男子（林的表哥）、王姓女子（林的弟媳）擔任人頭助理，在五屆立委超過20年的任期內，浮報詐領助理費1473萬餘元和加班費22萬餘元。

檢方查出，林岱樺在擔任第7屆至第11屆立法委員期間，涉嫌利用駱姓表哥、王姓弟媳不實登載為公費助理，合計詐領1473萬6549元的公費助理薪資，對此，林岱樺表示並不知情，之前都是由父親處理，後來則是由服務處負責，否認犯行。

▲林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這筆金額有部分用於購買車輛，一部份則拿來支付林岱樺胞弟的事務所相關費用。

此外，林岱樺還涉嫌利用多名助理來申報公費助理加班費，這些加班費在林岱樺擔任第9屆至第10屆立法委員期間，向立法院詐領22萬8090元的公費助理加班費，因此也依照貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實罪嫌，將林岱樺等9人起訴。

據了解，對於檢方的偵辦，除林岱樺全盤否認犯行外，林岱樺胞弟、弟媳、服務處主任等人均部分承認、部分否認，或以時間久遠記不清楚來回應。