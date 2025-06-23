中國已自伊朗撤出3125名公民　陸外交部：含香港和台灣居民

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

以伊衝突爆發後，伊朗首都德黑蘭及被視為有「核武疑慮」的部分地區受到飛彈襲擊，遭到嚴重破壞，民眾紛紛離城走避，各國也先後啟動撤僑計畫，將各國民眾撤離至安全地帶。對於伊朗的撤僑行動，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，在外交部、中國駐伊朗等國家使領館以及交通運輸部、民航局等部門共同努力下，3125名中國公民已從伊朗安全撤離。

郭嘉昆指出，在伊朗有撤離意願的中國公民均已撤離至安全地區，撤離的中國公民中，「有10個月大的嬰兒，也有古稀之年的老人，還有香港和台灣居民。」

至於大陸駐以色列使館也已經協助組織500餘名中國公民離開以色列，並協助一些英國、印度、波蘭公民安全轉移。

郭嘉昆提到，「撤離過程中，伊朗、阿塞拜疆（亞塞拜然）、土庫曼斯坦（土庫曼）、亞美尼亞、土耳其、伊拉克、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、阿曼、科威特、埃及、約旦等國向中方提供了寶貴支持，我們表示衷心感謝。」

郭嘉昆強調，目前仍有一些中國公民堅持選擇留在當地，提醒他們務必注意安全，「中國駐伊朗使領館、駐以色列使館外交官仍在堅守崗位，將繼續盡最大努力向在當地的中國公民提供協助。」