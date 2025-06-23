報復？伊朗若封鎖荷莫茲海峽　回顧1988年美伊海上交火事件

▲荷莫茲海峽是連接波斯灣和阿曼灣的重要海峽，每日約有1,700萬桶原油、以及大量天然氣通過此地。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美軍21日空襲伊朗3處核設施，伊朗官媒聲稱將進行報復，透露德黑蘭國會已批准封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽），是否重演1988年4月伊朗佈雷攻擊美軍事件。美國《紐約時報》稱伊朗美軍官員研判，伊朗確實具有封鎖荷莫茲海峽所需的海軍資產和其他能力，包括佈置水雷攻擊美軍軍艦，封鎖該海峽可能會將美國海軍船隻困在波斯灣。

伊朗國會通過封鎖荷莫茲海峽，將對全球能源供應和地緣政治產生重大影響。荷莫茲海峽是連接波斯灣和阿曼灣的重要海峽，每日約有2090萬桶原油、以及大量天然氣通過此地，平均每8至10分鐘就有一艘油輪通過這裡。美國年均石油消費量中的22%來自波斯灣國家，這條海峽還輸送著西歐國家年均石油消費量的30%，日本佔比高達76%。如果伊朗真的封鎖荷莫茲海峽，全世界大約20%的石油供應量無法從波斯灣通過油輪運出。

陸媒《參考消息》指出，此前，伊朗官員揚言，如果美國與以色列一起攻擊，伊朗將在荷莫茲海峽布設水雷，美國軍方高層為這種可能性，已經做好準備的必要性。儘管以色列和美軍接連轟炸伊朗，導致其軍事等設備受損，但伊朗擁有強大的海軍還在部署著行動，並且擁有大量水雷，可由其海軍荷姆茲海峽布設。

美國《紐約時報》6月19日報導指出，美軍官員說，伊朗仍具有封鎖荷姆茲海峽所需的海軍資產和其他能力。封鎖該海峽可能會將美國海軍船隻困在波斯灣。伊朗還能將美國掃雷艦隔絕在海峽一側的波斯灣內。兩名國防官員表示，海軍正在考慮將軍艦分散到波斯灣各處，使之不那麼容易受影響。

美國智庫中東研究所高級研究員布賴恩·卡圖利斯說，「在整個地區，伊朗在戰略上較弱，但在行動上仍具有極大破壞性，而美國在中東有不少駐軍。」

伊朗以前也在荷姆茲海峽布設過水雷，包括1988年與伊拉克作戰期間。當時，伊朗在荷莫茲海峽布設了150枚水雷，其中一枚擊中了美國「山謬．羅伯茨號」（FFG-58）飛彈護衛艦，差點將其擊沉。

美國中央司令部前司令約瑟夫·沃特爾上將和美國海軍駐中東部隊前指揮官凱文·多尼根中將18日也表示，伊朗有能力在荷姆茲海峽布設水雷。此舉恐將使國際對以色列施壓，迫使其停止對伊朗的攻擊行動。

回顧1988年4月伊朗雖然沒有封鎖荷莫茲海峽，當時在兩伊戰爭末期秘密佈雷攻擊美軍，當時曾使美軍派里級（Oliver Hazard Perry-class）飛彈護衛艦「山謬．羅伯茨號」（FFG-58）蒙受重創，10名水兵重傷。該事件震驚華府，當時美國迅速展開代號「刺柏行動」（Operation Praying Mantis）的軍事報復，重創伊朗海軍，包括擊沉數艘護衛艦與快艇，並摧毀海上油田平台。這是美國自二戰後對伊朗進行最大規模的海上軍事行動。

若伊朗真的實施封鎖海峽，是否重演1988年水雷危機緊張局勢，美軍可能陷入補給受阻、艦艇遭襲、後續掃雷等險境。隨著地緣局勢緊繃，未來數週荷莫茲的軍事動態勢將牽動全球政經板塊。