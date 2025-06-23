伊朗飛彈反擊！以色列被轟「火光煙塵炸出」　駕駛直擊畫面曝

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗首都德黑蘭23日傳出多次巨大爆炸聲響，遭以軍猛烈攻擊，伊朗也不甘示弱發射數波飛彈攻勢，導致以色列多地空襲警報大響，並下令民眾躲避。畫面顯示，以色列特拉維夫南部阿什杜德（Ashdod）一條道路旁被轟炸，瞬間爆出火光、煙塵炸出，且一旁就是正在行駛的車輛。

The moment Iranian missile hit Ashdod



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依據天空新聞轉發的這段影片，車輛距離爆炸地點相當近，在火光煙塵炸出之後，許多看似是石塊的細小殘骸物體噴向汽車擋風玻璃，駕駛前方出現大量煙塵，能見度下降。

▲事發當下瞬間爆出火光，出現大量煙塵。（圖／翻攝自X）

CNN指出，伊朗23日的飛彈攻擊導致以色列南部多個社區電力中斷，因為遇襲地點就在戰略基礎設施附近，目前約有8000戶家庭無電可用，相關人員正在搶修中，預計會在3小時內恢復供電。

▲爆炸地點就在道路旁邊，當時一旁還有正在行駛的車輛。（圖／翻攝自X）

與此同時，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）23日表示，以色列國防軍正使用前所未見的火力，打擊德黑蘭核心地區的政權目標與政府機構，「每發射一枚火箭彈攻擊以色列，伊朗獨裁者都將受到嚴懲，襲擊行動將會全力展開。我們將持續採取行動，捍衛本土、擊敗敵人，直到所有戰爭目標達成為止」。