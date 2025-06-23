台大雲林分院導入高階心導管設備　強化心血管醫療量能

▲台大雲林分院今日舉行「高階心導管X光機暨影像系統」啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院為提升雲嘉地區心血管疾病的照護品質，今（23）日舉行「高階心導管X光機暨影像系統」啟用記者會，正式啟用全新一代心導管影像設備。院長馬惠明表示，感謝捐贈者的無私支持，使醫院能持續升級醫療設備，讓在地鄉親無需奔波外縣市，即可享有醫學中心水準的精準診療服務。

台大雲林分院長馬惠明說明，台大醫院雲林分院心臟血管醫學中心自2004年設立，是最早成立的專責中心之一，歷經20年深耕發展，醫療量能已與總院不相上下，每年可執行超過2000例冠狀動脈介入手術，成為中部地區重要的心臟醫療重鎮之一。

▲此次導入的高階設備，為無法承受傳統開胸手術的高齡患者提供更安全的治療選擇。（圖／記者游瓊華翻攝）

心導管室主任楊紹祺表示，心血管疾病屬高風險、急重且常見的疾病，也是本院中長期發展重點。此次導入的高階設備，不僅提供更高解析度的血管影像，更大幅提升醫師進行冠狀動脈支架置放、心律不整電燒術以及「經導管主動脈瓣置換術」（TAVI），為無法承受傳統開胸手術的高齡患者提供更安全的治療選擇，提升複雜介入治療的效率與安全性，進一步實現醫學中心等級醫療在地化的目標。

楊紹祺主任指出，新設備具備高度數位化與系統整合能力，未來可結合臨床決策支援系統，有效優化醫療流程與診療判斷。透過智能儀器的資料整合功能，協助醫療團隊提供更個人化且高效的醫療服務，落實「人本、創新、智慧」三大核心願景。

馬惠明院長表示，此次高階心導管設備的啟用，象徵本院在心血管醫學領域的發展再攀新高。未來將持續資源，強化急重難罕症照護，推動數位轉型，推動更多醫療創新，致力打造具前瞻性的醫療基地與台灣醫界的桃花源，讓下一代在雲林也能擁有最堅強的醫療後盾。

▲高階心導管設備的啟用，象徵本院在心血管醫學領域的發展再攀新高。（圖／記者游瓊華翻攝）