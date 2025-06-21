北港溪防汛道路與台78快速銜接案評估出爐　張麗善盼地方支持

▲雲林縣政府辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」期末說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府提升雲西、大北港地區交通路網，替代延宕20年台78甲線，辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」，昨（20）日辦理期末說明會，會中出席人員熱烈討論，贊成與反對意見均有，交通工務局表示，將把此次說明會意見納入評估報告檢討修正，儘速統整後，再送中央核定。

縣長張麗善表示，為解決地方提議已20年台78甲線興建案，縣府在2023年獲時任交通部長王國材同意，辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」案。現是評估方案期末報告，分為優先路段及後續施作路段，總工程經費約66億多元，比原有方案少250多億元，比較能獲得交通部同意。希望地方能夠予以支持，讓這項方案儘速落實，加速優化雲西、大虎尾區及大北港區交通網絡。

縣長張麗善指出，地方長期建議闢建台78甲線快速道路，連結國道1號，在其擔任立委的時候，就已提案討論多次。但無論是沿高鐵底下路廊興建方案，或是北港溪堤岸，及沿台19線路廊進行高架化等方案，或因地層下陷問題，或因建設經費高達3、400億元，遲無法取得中央同意，但大北港地區連絡大虎尾地區交通運輸需求日益增加，縣府多方尋求解套方式。

▲雲林縣政府辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」期末說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，112年3月縣府透過林文瑞立委邀請時任交通部長王國材等人會勘，副議長蔡咏锝、蕭美文鎮長及多位地方議員到場參與。當時提議利用北港溪堤岸道路改善，拓展為四線道路連接台78線或145線，降低興建成本，當下獲得王國材部長的認同與支持，辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」案。

張麗善指出，副議長蔡咏鍀、鎮長蕭美文及多位議員都表達同意支持此方案，當然也有部分出席議員及民眾仍希望採用高架方式興建台78甲線，或沿高鐵橋下路廊等意見，縣府會納入考量。但考量經費成本、興建時程與地方發展輕重緩急，大家初步認同透過堤防道路拓寬連結台78線、雲145線道路，儘速解決交通路況輸運便捷與順暢的方案。

雲林縣交通工務局表示，2024年斥資新台幣610萬元(中央補助500萬元、地方配合110萬元)辦理「北港溪右岸防汛道路拓寬暨與台78快速銜接可行性研究」案，重新盤點交通需求及重要聚落、結點，針對北港溪提案平面道路拓寬進行評估研究，經過1年多的調查，與中央、地方各單位的協商，再經專家學者進行審查，已完成評估成果。



交工局指出，根據顧問公司評估，此方案將整體路廊區分為3個主要區段，分別為虎尾路段（約平和橋至溪埔寮），優先推動路段（溪埔寮至崙子大橋前）及北港路段（崙子大橋至北港都市計畫前）。其中優先推動路段搭配兩段新闢路段，分別位於虎尾、土庫交界連結145線土庫端至台78線快速道路虎尾交流道，第二新闢段連結至145線北港端，進入北港市區，整體長度為13.54公里，拓寬至20公尺寬，快速連結至台78線，所需經費約46.33億元。

另北港溪堤防道路虎尾路段及北港路段則分別長8.04公里及5.3公里，受用地限制，建議視優先推動路段完成後的車流狀況，分別再拓寬至12公尺，或12-15公尺，兩段所需經費合計19.73億元。交工局表示，此方案較原高架化方案節省至少250億元，同樣具有快速連結到台78線的功能，具有經濟效益，也較具可行性，可以提供北港、元長、虎尾、斗南、斗六等地便捷的交通聯繫，並可支援緊急醫療運輸，與紓解北港香客觀光人潮，強化產業鏈連結。

▲交工局表示，此方案較原高架化方案節省至少250億元，同樣具有快速連結到台78線的功能，具有經濟效益，也較具可行性。（圖／記者游瓊華翻攝）