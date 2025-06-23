vivo台灣市佔擠進前三！X200FE上市搶女性市場　總經理曝：三節翻十倍

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 23日發表新品vivo X200 FE，以輕薄、超大電量及旗艦規格做主打，推出4色以科技美學、影像實力吸引女性族群青睞。對此，vivo台灣總經理陳怡婷 23日受訪時表示，X200系列半年來銷售週期熱度不減，銷售量累積至今更超前代成長4成，她也透露一個小故事，vivo今年公司同仁三節更翻十倍，從500加碼到5000，雖然不多，但公司核心都盼望能與經銷夥伴、媒體及公司全體同仁一起成長。

▼vivo 23日發表新機vivo X200 FE，陳怡婷透露今年公司同仁三節翻十倍。（圖／蘇晟彥攝）

vivo再度攜手兩大合作夥伴-聯發科技與蔡司，推出X200 FE精巧旗艦，以輕薄美型的外觀再添時尚戰力。X200 FE配備蔡司超級長焦鏡頭與新增經典底片色彩風格，一鍵定格帶有復古氛圍的回憶時刻；內建6500mAh藍海大電池帶來全天續航實力，從容應對現代人最在意的電量焦慮。外型採6.31吋精巧平面螢幕設計，專為女性量身打造的剛剛好手感，貼合手型俐落機身線條兼顧美感與實用；搭載全新AI智慧功能，全面支援時尚拍攝與日常工作，讓效率與品味同步進化。全新四色「摩登藍」、「風尚粉」、「淺蜜黃」、「極簡黑」，將手機升級為穿搭延伸的品味配件。建議售價26,990元，即日起於全台各大通路正式開賣。

此外，vivo X200 FE承襲X系列影像基因，將X系列最引以為傲的蔡司超級長焦鏡頭優雅納入精巧機身，重新定義輕盈與實力兼備的影像旗艦。X200 FE搭載5000萬畫素主鏡頭與5000萬蔡司超級長焦鏡頭，支持獨立舞台模式，專為音樂節、Live House等動態場域量身打造。憑藉越級感光元件、自研演算法與專屬參數調校，賦予影像更加純淨的層次與立體感，人像輪廓更清晰、色彩更飽滿，動人瞬間盡收眼底。X200 FE同時具備X系列獨有的人文街拍模式，內建四種風格影調，質感、黑白、鮮明、自然，並支援五大常用人文焦段，23、35、50、85、100mm，讓使用者得以自在切換視角，捕捉街頭百態的時尚縮影。延續vivo X系列與蔡司的合作，X200 FE內建全焦段蔡司人像系統，從景深虛化到透視呈現，皆以專業級鏡頭標準打造，每個焦段各自具備獨特的影像語言與氛圍表現，讓人像照片更具故事感與藝術張力，輕鬆紀錄多種風格影像。

▼vivo X200 FE推出4色，以輕薄造型、6.31吋大螢幕替女性量身打造剛好手感。

根據市調研究調查，在這幾個月vivo的市佔率超越oppo，vivo台灣總經理陳怡婷也表示，X200系列半年來銷售週期熱度不減，銷售量累積至今更超前代成長4成。她也分享，在X200系列上市後，在用戶的回饋中統計出有70%是新用戶，本來就強調主打拍照功能女生用戶反而少，因此，vivo台灣積極跟總部申請，就有X200 FE的誕生。

對此，她說vivo從小品牌一路往上衷心感謝，不會因為品牌大就冷落一路以來支持的夥伴，不管是經銷、媒體或是一起工作的同仁，都希望一起成長，她分享vivo三節從兩顆肉粽進化到去年500現金，今年再度翻十倍「5,000」，許多同仁看到人資發信都以為打錯，但希望透過這些回饋，讓大家有一同成長的感覺。

最後，針對今年台幣強勢、關稅等等議題，如果對手（蘋果）進行調漲，是否會大幅提高vivo系列手機的價格，陳怡婷也比紹，本來成長空間就很大，但目前這些都可以吸收，對售價調整不會有特別大影響。