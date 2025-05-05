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Apple與vivo帶動高階手機銷售　全球市場首季年增3%

▲▼ iPhone16e 。（圖／蘋果提供）

▲Apple與vivo為前五大品牌中唯二展現成長品牌。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

根據市調機構Counterpoint最新統計，2025年第一季全球智慧型手機市場營收年增3%，在高階機型需求推動下，平均售價（ASP）亦年增1%，達到364美元（約新台幣11,200元），創下歷年第一季新高。整體市場在品牌策略調整與AI功能導入的帶動下，展現出溫和但穩定的成長趨勢。

報告指出，在全球前五大智慧型手機品牌中，僅有Apple與vivo實現營收年增，其餘品牌皆呈現衰退或持平。值得注意的是，華為與Motorola等非前五大品牌表現亮眼，營收年增幅度達雙位數，成為本季市場的成長關鍵推手。

Counterpoint資深分析師Shilpi Jain表示：「本季的市場成長，主要來自品牌在AI功能佈局上的快速進展與供應鏈策略的靈活調整。不僅Apple與vivo持續推進產品升級，Google、華為與Motorola等品牌也積極參與高階市場競爭，提供具價值優勢的產品組合。」

儘管整體市場呈現正向發展，但地緣政治風險與潛在關稅壓力仍為2025年後續發展帶來不確定性。專家預估，隨著消費者信心與全球宏觀經濟指標可能走弱，全年智慧型手機市場恐面臨小幅下滑風險。

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