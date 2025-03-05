vivo新成立AI領域　大模型訓練重心向端側轉移

▲大陸手機廠商vivo。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機廠商vivo傳出於近日進行了組織架構調整，原先的「OS 產品領域」下將設立「 AI 領域」，將「人工智能一部」和「人工智能二部」納入其中。此外，報導也指出，vivo的大模型訓練重心正在向端側轉移

根據雷鋒網報導，vivo原互聯網平台運營領域總經理張飛被調任為 AI 領域總經理，同時兼管「人工智能一部」，直接向公司副總裁、OS 產品領域負責人周圍彙報。原「人工智能一部」總經理肖方旭尚未有新的工作安排。

報導提到，vivo高級副總裁施玉堅將兼管互聯網平台運營領域，原互聯網戰略發展部與戰略研究部部分職責進行重組，成立新業務戰略部、戰略研究部。原互聯網戰略發展部總經理李睿擔任新業務戰略部總經理一職，無考察期，直接向公司執行副總裁胡柏山彙報。

報導引述vivo員工說法指出， vivo在 AI 大模型方面投入巨大，前期管理意志干預很重，可實際看來技術進展緩慢，此事早在去年內部就有過討論，最終結果是暫時不做商業化考核，但暫停了對資金的投入。

報導還提到，目前vivo的大模型訓練重心正在向端側轉移，雲端的 700 億參數大語言模型還在微調和優化中，暫停了該模型的預訓練工作。

「端側AI」（Edge AI或稱：邊緣AI）是指人工智慧可以直接在行動設備上處理數據，而無需連接到伺服器或雲端，優點包含低延遲、高安全性和高靈活性。