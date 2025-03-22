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平價機大戰！vivo V50 Lite 5000萬鏡頭、Google Pixel 9a 4色尬場

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo日前推出vivo V50 以復古摩登新色「安可拉紅」掀起夜時尚美拍熱潮，首月銷量成長突破三成。為延續時尚影像風潮，vivo V系列趁勢推出vivo V50 Lite，即日起於指定通路開賣，vivo V50 Lite推出8GB+256GB及12GB+256GB兩款版本，建議售價分別為13,990元、14,990元。

▲▼ 。（圖／vivo）

vivo V系列趁勢推出vivo V50 Lite，為人像旗艦家族注入新戰力。V50 Lite搭載5000萬畫素主鏡頭，結合 AI 柔光人像技術，隨手一拍都能精準捕捉氛圍感大片，其配備 6500mAh超大電量與90W極速閃充，迅速補充滿滿電力，輕鬆甩開電量焦慮症。即日起於指定通路開賣，vivo V50 Lite推出8GB+256GB及12GB+256GB兩款版本，建議售價分別為13,990元、14,990元，4月1日起搭配各大電信指定專案手機0元起，台灣大哥大則為電信獨家販售V50 Lite 8GB+256GB機型，４月30日前至指定通路購機，再享早鳥專屬好禮。

此外，被譽為「iPhone 16e」最強對手、Google 平價機種 Google Pixel 9a在台灣19日正式亮相，搭載4,800萬畫素主鏡頭與1,300萬畫素超廣角鏡頭全新設計、128GB與256GB兩種容量；在售價部分與16e拉開差距，從16,490元起，將提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑四色，目前官網開放預購，實際上市時間待官方宣布。

▲▼ Google Pixel 9a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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