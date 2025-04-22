3月淡季手機買氣收斂　iPhone與三星仍穩居消費者首選

記者吳立言／綜合報導

▲2025年3月手機熱銷排行榜仍由蘋果與三星穩居主導地位。（圖／傑昇通信提供，下同）

根據市調機構最新統計，2025年3月台灣實體通路智慧型手機銷售量約為38.3萬台，較2月下滑12%，銷售額亦同步減少15%。傑昇通信表示，手機市場進入傳統淡季，加上新機效應減弱與4月清明連假前夕消費者轉向旅遊支出，致使整體買氣明顯降溫。

雖然大盤表現轉弱，但熱銷排行榜仍由蘋果與三星穩居主導地位。蘋果iPhone 16 Pro（256GB）蟬聯全台最暢銷手機，三星方面則以中階機Galaxy A55（8GB/256GB）拿下安卓陣營的銷售冠軍，而高階機Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）則為最受青睞的旗艦型號。

傑昇通信指出，3月手機市場銷售動能趨緩，一方面是春節期間已完成多數換機需求，另一方面則是品牌新機多屬系列延伸，創新幅度有限，加上匯率與成本壓力未減，導致消費者換機週期延長，整體銷售表現承壓。

蘋果在排行榜中展現高度市佔優勢，Top 20熱銷機型中佔據多達11席。其中，iPhone 16e系列銷售表現亮眼，128GB 機型自2月上市後迅速竄升，本月衝上第8名；新進榜的iPhone 16e（256GB）也直入第19名。傑昇分析，該系列受惠於全通路降價與資費專案加持，特別受到學生族與長輩族群青睞，為蘋果在中階市場再添競爭籌碼。

三星則在榜單中占有6席，Galaxy A55仍為銷售主力，但單月銷量較上月減少三成。最新推出的接班機Galaxy A56因前代庫存未消化完畢，本月未進榜（排名第 25），但預期隨著價格策略調整，有望於下月站穩熱銷榜。旗艦方面，Galaxy S25 Ultra（256GB）續居安卓高階機種之首，反觀512GB高容量版本則因售價落差大、消費者轉向意願低，單月銷量減幅達31%。

除蘋果與三星之外，OPPO與vivo則積極搶攻中低階市場。OPPO於2月推出的A5 Pro（6GB/128GB）在 3 月快速竄升至第12名，顯示強勁市場接受度，vivo Y28s（6GB/128GB）則受星芒紫新色款加持，銷量翻升1.8倍，由第 25名挺進至第16名。

傑昇通信指出，雖然旗艦機型持續受到關注，但實用性與性價比仍是多數消費者換機時的主要考量。平價機型具備大電量、高耐用與價格親民等優勢，仍能在競爭激烈的市場中穩佔一席之地。