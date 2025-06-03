5月手機降價潮來襲　vivo、三星多款機型價格下修幅度明顯

▲台灣5月手機降價Top15出爐 vivo與三星包辦多數席次。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

物價普遍上揚的當下，手機價格卻出現逆勢下滑。根據傑昇通信統計，2025年5月台灣實體通路手機市場出現明顯價格波動，前15名降價機型單月跌幅介於4%至18%，總降幅最高甚至達到37%，顯示品牌為搶市競爭，加快價格調整節奏。

其中降價金額最多的是三星Galaxy S25 Ultra（16GB/1TB），5月單月即調降新台幣3,500元，自原價52,490元下修至48,990元，雖然整體跌幅僅約14%，但作為高階旗艦仍屬穩健調整，成為本月「降最多」焦點。

值得注意的是，中階與入門手機則成為價格波動最劇烈區塊。vivo本月共有多達8款機型上榜，展現積極的價格策略，其中V50 Lite（8GB/256GB）單月跌幅達18%，從11,990元降至9,990元；總降價金額最多的機型則是X200，自上市以來已下調10,200元，現價為19,790元，總跌幅高達34%。

另一上榜熱點為vivo Y39，雖為今年3月新機，但已從10,990元跌至6,890元，兩個月內降幅達37%，成為本月總跌幅冠軍，顯示品牌即便對新機也果斷調整售價，以快速消化庫存。OPPO也不落人後，5月有兩款機型入榜，包括中高階的Reno13 Pro，總降幅達25%，以及入門機OPPO A5 5G，推出即降價千元，現售5,990元，鎖定外送族與預算型消費者。

傑昇通信分析，近月受稅季、母親節促銷及競品夾擊影響，各品牌皆加快價格調整節奏，尤其中高階與入門市場競爭激烈。建議消費者如有換機需求，可趁此波降價潮撿便宜，以實惠價格購入高規格機型。