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賴政府定調7月「國家團結月」　聚焦漢光演習＋城鎮防衛韌性演習

▲▼賴政府定調7月為「國家團結月」。（圖／總統府提供）

▲賴政府定調7月為「國家團結月」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

全社會防衛韌性第四次委員會將於本週四登場，據了解，主軸將聚焦漢光演習與城鎮演習如何彼此結合與呼應，並定錨七月為「國家團結月」，扣合核心概念「有準備更安全」，盼團結國人、團結國家，深化台灣的社會與民主韌性。

據了解，國安單位將7月份定調為「國家團結月」，這是首次漢光演習搭配城鎮防衛韌性演習，並以「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」為主題。主視覺由國防部軍聞社操刀，國軍弟兄姊妹除外，包括警、消、醫、護也一同入鏡，象徵軍民整合的「全社會」投入，展現國家團結的意象。

時程安排上，6月26日全社會防衛韌性委員會，將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，面向民間委員說明溝通、交換意見；接著7月1日由國防部召開記者會，說明漢光整體規劃，內政部再接續7月2日召開記者會，說明搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃，

有關首次「國家團結月」，是搭配漢光演習，在全國22縣市地方政府皆進行急救站、救濟站演練，並與漢光演習使用相同想定。7月2日至31日，內政部將設防空避難設施展示範展覽；7月2日也將發布比照他國經驗的新版「防空避難指引」。

對此，府方人士受訪時表示，為了因應世界局勢動盪，各國紛強化防空避難設施與全民防衛體系，台灣方面也是參照他國經驗。舉例而言，德國聯邦民事保護與災害援助署（BBK）針對俄羅斯可能在四年內發動攻擊，籲擴建防爆掩體與避難所網絡。

另外，為有效應對戰爭、自然災害或恐怖事件，府方人士說，波蘭總統簽署《民防與人口保護法》，確保避難所修繕或新建符合現代安全標準，並制定分配與使用規範；而瑞典也宣布投資翻新全國64000個民房避難所，該設計能抵禦衝擊波、炸彈碎片、核武器爆炸與熱浪、放射性塵埃、化學武器毒氣及生物武器。預計耗時兩至三年升級完備。

至於芬蘭內政部，府方人士表示，則設有多重用途的避難所，不僅平時可使用，也能在戰時轉換，如赫爾辛基地下數十米的Itakeskus游泳館，可在72小時內清空泳池，轉為容納3800人的防彈避難所；以及位於赫爾辛基市中心的Merihaka避難所，可容納6000人，設有地下遊樂場、球場、健身房，戰時可作為防彈避難所。愛沙尼亞內政部則將全國270個公共避難所繪製成位置圖，以藍色三角形和橙色背景標記，逐步提升民防意識。

府方人士說，以往漢光著重在軍方演訓，民間參與較少，今年漢光演習搭配城鎮防衛韌性演習，訓練軍方對敵軍的應處，也訓練非軍事部門對緊急事件的應變。透過國家團結月的推動，希望讓全民重新認識，國防不只是軍人職責，更需全民共同參與。

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台灣國家團結月防空避難漢光演習社會韌性

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