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聽垃圾車音樂！觀光客「挑戰台灣Bingo」25件事曝　台網：我沒做過

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣有許多好吃的美食。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

來台灣旅遊，除了吃美食、賞風景之外，還有什麼事情必做？日本人設計了「台灣觀光BINGO」，出25項台灣旅遊必做清單，除了常見的挑戰吃臭豆腐、搭台鐵、逛夜市等等，竟然還有玩公園運動器材、搭投幣式搖搖馬、聽垃圾車音樂等等有趣的事情，留言區就有台灣人直呼「我沒有釣過蝦欸！」

有網友在Threads發文，分享一張日本人製作的「台灣觀光BINGO」，列出25項到台灣旅遊必做的事情，包括體驗在地早餐、喝有甜的茶飲、吃芒果冰、挑戰臭豆腐等等，還有台式生活感十足的項目，像是穿拖鞋騎機車、玩投幣式搖搖馬、玩公園健康器材、聽垃圾車音樂、釣蝦等等。

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照片曝光，掀起網友討論，「其實日本人能全制霸蠻厲害的耶」、「少一個豬血糕」、「公園器具被特別說出來好好笑」、「怎能少了體驗台灣的台味泡麵，必須納入Bingo盤」、「巴士好狠，可以體驗飆車的感覺」。

有趣的是，底下有不少台灣人笑喊，這25件事情仍未制霸，「身為台灣人，我賓果失敗了」、「台灣人的我，沒釣過蝦」、「身為台灣人的我，除了足體養生會館跟釣蝦以外，其他都做過」。

貼文也釣出製作Bingo的作者留言，並且分享一張「台灣散步Bingo」，分享來台灣散步會遇到的25件事情。作者表示，很開心Bingo圖片受到大家的喜愛，之後還想再做台灣紀念品的Bingo。

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