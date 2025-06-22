　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

▲▼ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／新北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」。其中，對於台灣是一個什麼樣子的國家，發展到什麼程度，賴清德則一一列舉，不僅是世界第21大經濟體、民主指數全球第12，世界競爭力指數全球第六，經濟自由度全球第四；他也列舉台灣在經濟發展的表現，直呼「中國難怪一定要併吞台灣」。

賴清德在演說中說，我們的國家現在發展到什麼樣的程度？他說，我們是世界第21大經濟體；我們民主指數全球排名第12、亞洲第一；世界競爭力指數全球第六，去年第八；自由度評比取得94分，亞洲第二名，宗教自由是100分；世界新聞自由指數亞洲第一，新聞可以要報導什麼就報導什麼，這是新聞自由；各國安全指數世界第四、亞洲第一；人類自由指數亞洲第一；經濟自由度全球第四，為台灣喝彩。

賴清德接著說，IC設計和封測全球市占排名第貳、封裝測試全球第一，晶圓代工全球第一，七奈米以下是佔全球74%，三奈米以下90％以上，筆記型電腦七成來自台灣，超過五成桌上型電腦來自台灣，生成式AI，伺服器九成來自台灣，一般伺服器83%來自台灣，高階自行車台灣廠商製造佔全球55%，台灣扣件產業，螺絲、螺帽、鉚釘外銷比例超過90%，是全球第三大扣件出口國；手工具機、起子螺絲板子釘槍，全球第三大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第五；薩克斯風佔全球兩成。

說到這裡，賴清德笑著對台下的群眾們說，台灣是不是很厲害，「所以中國，難怪他一定要併吞台灣」。

▲▼ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開轟伊朗是「川普任內最大豪賭」！　一旦遭報復恐被逼下台
米可白曬「孫綻下廚照放閃」　甜誇：今天有福了
川普強硬舉動讓金正恩嚇到？　美國攻擊北韓可能性曝
台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證：最喜歡飛台灣線
多益950、日檢N1起薪曝　台大文組生傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

網友不領情！郭昱晴公審路人直播被炎上　再喊：提醒不等於獵巫

LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

北捷徵才開跑！月薪上看5.1萬　報名時間方式一次看

反罷免告急！怒「別再問哪區危險」　朱立倫：不投反對票都危險

郭昱晴公審路人直播翻車　王鴻薇：綠委成青鳥還「團結十講」？

賴清德「團結十講」遭抹黑　綠轟：藍白才是處處政治算計元兇

示警若民進黨大罷免大成功　戴錫欽：明年蔣萬安拚連任有危險

2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

【誤會大了】為拍攝買3支球棒 「瓜席乾」店員結帳秒加速

賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

網友不領情！郭昱晴公審路人直播被炎上　再喊：提醒不等於獵巫

LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

北捷徵才開跑！月薪上看5.1萬　報名時間方式一次看

反罷免告急！怒「別再問哪區危險」　朱立倫：不投反對票都危險

郭昱晴公審路人直播翻車　王鴻薇：綠委成青鳥還「團結十講」？

賴清德「團結十講」遭抹黑　綠轟：藍白才是處處政治算計元兇

示警若民進黨大罷免大成功　戴錫欽：明年蔣萬安拚連任有危險

2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點

鋼龍優質先發助味全中止4連敗　統一上半季封王停在M4

賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

黃子鵬105球本季最多　優質先發率桃猿止敗

Energy阿弟翻紅不忘報恩！　親授「16蹲」恩師嚇傻：我肌腱炎

56歲網紅486先生突「進三總掛急診」！　見醫院病患慨：真的要行善

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

黑鄉大變身！「南港新都」簽約　蔣萬安直呼：我也想搬來住

川普強硬舉動讓金正恩嚇到「屁滾尿流」？　美國攻擊北韓可能性曝

直擊／翻譯失業啦！頌樂全程120分鐘中文hold住　「大咖台灣歌手」衝上台合唱

驚險瞬間畫面曝！市民大道小客車左轉擦撞後方紅車　翻車一圈落地

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

政治熱門新聞

林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

謝龍介拚反罷免　宣稱通過領不到普發1萬「明年稅金多繳1萬」

大罷免大無效！15萬份連署違規　羅智強：檢調何時搜索民進黨部？

公審路人直播挨轟　郭昱晴：提醒不等於獵巫

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

726罷免投票　掀旅外台人返鄉投票潮

北捷徵才開跑　月薪上看5.1萬

總統府：賴清德即時掌握中東情勢變化　下令跟各方友盟保持聯繫

中選會曝「罷免票樣式」　罷免人姓名於同意、不同意2欄下方

LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

「別再問哪區危險」　朱立倫：不投反對票都危險

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

美女發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

更多熱門

相關新聞

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」，他論述「國家」的組成4大要素為「人民、土地、政府、主權」，證明中國在國際上聲稱聯合國2758號決議是「完全錯誤」；他還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

總統團結十講遭抹黑　綠：藍白處處政治算計

總統團結十講遭抹黑　綠：藍白處處政治算計

美介入以伊衝突！紐時：中國損失最慘重

美介入以伊衝突！紐時：中國損失最慘重

關鍵字：

賴清德台灣經濟演說中國

讀者迴響

熱門新聞

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

許瑋甯挺孕肚暖喊：Happy birthday My son

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

可能有雙颱！　最新預測曝

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

豆輪不是豆製品！菜販揭原料「熱量爆表」

法籍YTR宣布搬離台灣！認身體出問題「撐不下去」

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面