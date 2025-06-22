賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／新北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」。其中，對於台灣是一個什麼樣子的國家，發展到什麼程度，賴清德則一一列舉，不僅是世界第21大經濟體、民主指數全球第12，世界競爭力指數全球第六，經濟自由度全球第四；他也列舉台灣在經濟發展的表現，直呼「中國難怪一定要併吞台灣」。

賴清德在演說中說，我們的國家現在發展到什麼樣的程度？他說，我們是世界第21大經濟體；我們民主指數全球排名第12、亞洲第一；世界競爭力指數全球第六，去年第八；自由度評比取得94分，亞洲第二名，宗教自由是100分；世界新聞自由指數亞洲第一，新聞可以要報導什麼就報導什麼，這是新聞自由；各國安全指數世界第四、亞洲第一；人類自由指數亞洲第一；經濟自由度全球第四，為台灣喝彩。

賴清德接著說，IC設計和封測全球市占排名第貳、封裝測試全球第一，晶圓代工全球第一，七奈米以下是佔全球74%，三奈米以下90％以上，筆記型電腦七成來自台灣，超過五成桌上型電腦來自台灣，生成式AI，伺服器九成來自台灣，一般伺服器83%來自台灣，高階自行車台灣廠商製造佔全球55%，台灣扣件產業，螺絲、螺帽、鉚釘外銷比例超過90%，是全球第三大扣件出口國；手工具機、起子螺絲板子釘槍，全球第三大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第五；薩克斯風佔全球兩成。

說到這裡，賴清德笑著對台下的群眾們說，台灣是不是很厲害，「所以中國，難怪他一定要併吞台灣」。