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直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

▲綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／翻攝自threads）

▲郭昱晴在threads發文指出，吳男「行為鬼祟」，且被詢問時「神情略顯緊張」。（圖／翻攝自threads）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委郭昱晴22日社群平台貼出照片，稱一名拿手機在公園直播的男子行為鬼祟，提醒各界保護孩童隱私。事後，當事吳姓男子現身喊冤，稱當下就已解釋是在自拍，不料仍被郭PO網公審。另外，吳男友人也在貼文下方留言抱屈，稱當事男子4年前在陸軍特戰隊服役，還因跳傘受傷，「到底憑什麼被你們這樣獵巫啊？」

郭昱晴在貼文中指出，她21日在中山區四平商圈附近，發現一名用手機直播、行為鬼祟的年輕人，她見周遭有不少家長帶著孩子，便主動上前詢問「你在拍什麼？」，結果男子神情略顯緊張，因此她立即勸阻「請你不要對著小孩的臉拍！」也呼籲大眾多注意在街頭直播的「奇怪人士」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，質疑男子「長這樣就不是好東西」，還有人懷疑「這些直播檔案，會不會是開戰後使用的，等（解放軍）開始侵犯台灣後，陸續在影音平台上播出，營造出台灣根本發生戰事的假象」。

不過，友人留言替吳男抱屈，稱吳男21日當天才去拿教召令，不僅4年前在陸軍特戰隊服役，「跳傘的時候被傘繩劃破過臉頰，到現在都還有疤，我就想問，現在人民在路上不能開直播了嗎？到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊？社會變成這樣，真的是你們想要的嗎？」

▲▼民進黨立法院黨團12日由立委吳思瑤、郭昱晴召開「民進黨國安補破網，國民黨國安扯後腿」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭昱晴表示，初衷是想保護未成年孩子，加上身為母親的直覺，才上前提醒吳男不要拍到學童。（圖／記者湯興漢攝）

對此，郭昱晴多次發文回應，強調初衷是為了提醒大家「保護孩子安全」，並非針對個人或進行網路獵巫，而且貼出的畫面有經過馬賽克處理，不涉及個資外洩，但仍被許多網友「無限上綱」。

然而，外界輿論愈燒愈旺，最終郭昱晴在22日晚間發文道歉，稱初衷是保護孩子，但理解吳男感覺被冒犯、懷疑，「我願意真誠向當事人說聲對不起」、「我願意為這樣的感受負責」，未來在提醒方式上會更謹慎。

▼友人現身回應，稱吳男過去在特戰隊服役，不懂為何要「獵巫」？（圖／翻攝自threads）

▲王鴻薇指出，綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／王鴻薇臉書）

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