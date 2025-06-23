賴清德團結十講　黃國昌不知如何吐槽：講空話不如認真做事

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德啟動「團結國家十講」，首場以「國家」為主軸，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌說，總統應優先回應人民關切的重要議題，「與其講空話講10遍，不如認真好好做一次實事」。

黃國昌表示，昨天本於最高的誠意與善意，他與民眾黨秘書長周榆修等人昨天還是全程仔細聆聽賴總統演說，「大家非常震驚，無法想像總統高度，竟然發表如此空洞的演說」，從盤古開天開始講，不知所云重點是要表達什麼。

「總統如果真的有那麼多時間，優先項目應該是回應人民關切的重要議題。」黃國昌直言，賴總統執政成績一片蒼白，舉凡從能源、電力、居住正義及司法改革等，這些大家都在等待總統的回應與具體作為，總統原來閒成這樣，發表一篇不知所云的演說，「與其講空話講10遍，不如認真好好做一次實事，這才是總統該扮演的角色」。

昨天宣講的同時，美國也與伊朗開戰，會覺得團結十講有如活在平行時空？黃國昌表示，台灣人民面對各項民生、經濟議題，希望政府有更積極作為，大家已從高度期待變成高度失望，結果賴總統以團結為名，實際上是在打高空，通篇講完後內容空洞到讓人不知該如何吐槽。

黃國昌接著說，另一方面，民進黨又在全國號召全體黨公職啟動大罷免，在台灣散播仇恨、製造分裂，民進黨政府、賴總統說一套做一套的手腳，相信已經清楚被台灣人民看破。